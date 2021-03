Akash Kumar Vs Zorzi “Abbassa le ali”/ “A me il trash non piace, se è così abbandono”

Akash Kumar è infuriato. La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021 lo vede un po’ sottotono e quando Ilary Blasi glielo fa notare, la situazione non cambia molto. Akash però viene ‘risvegliato’ da Tommaso Zorzi. Durante il momento della nomination, l’opinionista apre il vaso di Pandora chiedendogli il perché abbia così tanti nomi. Lui è particolarmente infastidito dalla domanda e questo crea un forte dissapore che il concorrente porta poi avanti per il resto della puntata. È ancora una volta Ilary Blasi a notare il malumore di Akash, messa però in allarme anche da Elisa Isoardi che svela che proprio il ragazzo ha chiesto a tutti di nominarlo.

Akash Kumar contro Zorzi: “Deve parlare in modo decente!”

A domanda diretta di Ilary Blasi, Akash Kumar conferma di aver chiesto di essere nominato e ne spiega il motivo: “Il trash non mi appartiene! – così sbotta contro Tommaso Zorzi – Deve abbassare un po’ le ali e parlare in modo decente perché io ho una carriera fuori che mi aspetta e sono un ragazzo bravo, per bene e così non mi piace. Mi sono stancato! Se è così vado via!” Ilary Blasi cerca però di farlo ragionare, dicendogli che il pubblico lo ama e lo vuole in gioco. Rimane invece in silenzio Zorzi. Akash è comunque in nomination e scopriremo lunedì se effettivamente il suo carattere e comportamento piace al pubblico a casa.

