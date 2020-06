Al Bano bacchetta Romina Power/ “La poesia dovevi mandarla a me non a Mara Venier”

Pubblicità

Al Bano Carrisi sembra ormai proiettato verso il futuro al fianco di Loredana Lecciso e mai come in questi ultimi giorni è stato chiaro su questo. Non si capisce bene che tipo di amore leghi il leone di Cellino San Marco e la sua bella compagna, o ex, fatto sta che Al Bano ha chiarito che “sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è andata a finire come è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto…Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”. Detto questo sul gossip che ha visto protagonisti i tre negli ultimi due anni potrebbe calare il sipario e invece no. In una sua ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, Al Bano non solo ha chiarito la sua situazione sentimentale ma ha voluto bacchettare la sua ex moglie rea di aver scritto una poesia per lui ma senza mandargliela optando per una lettura in tv, nel salotto di Mara Venier, indisponendolo un po’.

Pubblicità

AL BANO BACCHETTA ROMINA POWER E GLI AUTORI DI DOMENICA IN

Proprio per questo la conduttrice ha deciso di non leggerla confermando le sue rimostranze e Al Bano al settimanale ha confidato: “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e, visto che non amo le speculazioni, mi sono fatto sentire”. Poi ha bacchettato anche la sua ex accusandola di aver sbagliato: “Ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me e non provare a farla leggere in televisione. E’ una cosa privata”. A quanto pare il mistero si infittisce perché dopo il no di Al Bano alla lettura in tv, Romina Power non ha ancora inviato la lettera al diretto interessato confermando che, forse, aveva poco a che fare con i sentimenti e tanto con il gossip…



© RIPRODUZIONE RISERVATA