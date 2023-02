Al Bano Carrisi, flessioni sul palco di Sanremo 2023/ “Devo tutto al Festival”

Al Bano Carrisi si è messo a fare le flessioni sul palco del teatro “Ariston” in occasione della seconda puntata del Festival di Sanremo 2023. Un’esibizione “ginnica” che ha fatto seguito a una performance canora leggendaria con Massimo Ranieri e Gianni Morandi: un trio inedito, che per anni si è inseguito e “annusato”, fino a unirsi per la prima volta sotto l’egida del direttore artistico della kermesse musicale in landa matuziana, Amadeus, riuscito nell’impresa di compattare un terzetto di assoluti fuoriclasse della nostra canzone. Al Bano Carrisi, che quest’anno festeggerà 80 anni, ha quindi voluto dimostrare di essere in forma…

Romina Power e Al Bano Carrisi perchè si sono lasciati?/ "Non so perchè sia finita"

AL BANO CARRISI FA LE FLESSIONI SUL PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023

L’artista ha infatti precisato che “a questo palco devo tutto” (riferendosi all'”Ariston”) e, rivolgendosi ad Amadeus, ha detto: “Permettimi di fare una cosa che ho già fatto”. A quel punto, Al Bano Carrisi ha appoggiato il microfono a terra, si è messo in ginocchio per poi iniziare a fare una serie di flessioni, con il suo immancabile panama bianco in testa. Un momento iconico, destinato a restare anch’esso negli annali del Festival di Sanremo, e che ha strappato un sorriso anche al pubblico presente all’interno del teatro della città matuziana.

