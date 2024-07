Loredana Lecciso ricorda il suo errore con i figli

La showgirl e compagna di vita di Al Bano si appresta a tagliare il traguardo dei 25 anni vissuti al fianco del cantante originario di Cellino San Marco, Loredana Lecciso si è raccontata in una profonda e intima intervista concessa tra le colonne del magazine Oggi, dove oltre a parlare della sua storia con il partner ha ammesso alcuni suoi rimpianti riguardanti la famiglia, più precisamente i suoi figli: “L’unico vero rimpianto che sento è quello di non essermeli goduta abbastanza: tornando indietro, cercherei di non perdermi nemmeno un attimo con loro, soprattutto con Brigitta, la mia speranza è quella di recuperare ma adesso sono grandi ed è complicato” ha confessato sulle colonne del magazine.

Loredana Lecciso ha ammesso inoltre come si stia trovando in una fase di vita nella quale ha deciso di accomodarsi e riguardare indietro tutto quello che ha vissuto negli anni: “Adesso ho riavvolto il nastro e sto guardando il film della mia vita da spettatrice”.

Al Bano e il rapporto con Loredana Lecciso: “Litighiamo come qualsiasi coppia”

Nozze d’argento, anche senza matrimonio, per il cantante e la sua storica compagna di vita, che finalmente hanno celebrato questa speciale ricorrenza ricordando quanto di bello hanno vissuto negli anni, la showgirl tra le pagine di Oggi si è soffermata così sul legame con l’ex marito di Romina Power, ammettendo come non siano mancati alti e bassi, anche se oggi la serenità sembra regnare sovrana tra di loro: “In un’altra vita e in un’altra storia, lontana anni luce da quella raccontata per anni: con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie, litighiamo anche, come qualsiasi coppia” ha detto poi glissando sulle nozze: “Sarebbe buffo sposarci adesso”.

Riguardo ai vari attacchi ricevuti in passato sulla sua storia con Al Bano, Loredana Lecciso dimostra di avere, adesso sì, le idee molto chiare: “Avrei dovuto difenderci di più, ho lasciato troppi spazi e troppe porte aperte” ha confidato la compagna di vita dell’artista pugliese che ha sempre speso parole molto speciali nei confronti.