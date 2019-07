Al Bano Carrisi/ La scomparsa di Ylenia:”In quel periodo la mia fede ha vacillato”

Al Bano: “Mi piacerebbe essere amico di Putin”

Il 2019 sarà per Al Bano un anno davvero indimenticabile, soprattutto alla luce della scelta dell’Ucraina di considerarlo una minaccia alla sicurezza pubblica. Un evento accaduto lo scorso marzo e che ha attirato nell’immediato l’attenzione della stampa nazionale, a cui sono seguiti diversi interventi del Leone di Cellino in tv. Fra questi il Maurizio Costanzo Show, in onda in replica e su Rete4 questa sera, domenica 21 luglio 2019, dove Al Bano ha tolto qualsiasi freno per dire la sua in merito alla vicenda. “Mi piacerebbe essere amico di Putin”, ha affermato negando di avere qualsiasi legame di amicizia con il Presidente russo. “Era a capo del KGB in quel periodo”, ricorda inoltre parlando del primo incontro con Putin, avvenuto diversi anni or sono. Il tono è diventato più leggero quando il discorso è ricaduto sulla reunion con l’ex moglie Romina Power. “Ci siamo incontrati per caso in quel di Mosca”, una delle location preferite dal cantautore per i suoi concerti. Clicca qui per rivedere il video di Al Bano.

Al Bano: “Non sono più innamorato di Romina e non sono neppure innamorato di Loredana”

L’estate non ha portato fortuna per ora ad Al Bano Carrisi, di nuovo al centro dell’attenzione dei giornali di gossip. Si discute ancora dell’eterno tormentone, ovvero dell’indecisione che lo vedrebbe proteso ora verso l’ex moglie e compagna di una vita Romina Power ora di ritorno al fianco dell’ultima moglie Loredana Lecciso. “Romina e io abbiamo vissuto una storia d’amore con la A maiuscola”, sottolinea in una lunga intervista al settimanale Dipiù. Un legame fortissimo da cui sono nati quattro figli, prima dei quali l’amatissima Ylenia. Ed è proprio la scomparsa di quest’ultima ad aver segnato duramente la loro coppia: “In quel periodo la mia fede ha vacillato”. Al Bano infatti è sempre stato un fervente credente, ma in quegli anni i suoi valori sono stati messi a dura prova. Non solo perché ha dovuto fare i conti con il giallo di Ylenia, ancora irrisolto, ma anche con la successiva separazione dalla prima moglie. “Non sono più innamorato di Romina e non sono neppure innamorato di Loredana”, ha specificato poi smentendo qualsiasi ritorno di fiamma con entrambe le donne della sua vita. A contestare però la troppa visibilità di Al Bano e Romina è persino Maurizio Costanzo tramite le pagine di Quotidiano Libero: per lo storico giornalista sarebbe meglio dare spazio anche ad altri protagonisti del piccolo schermo, come Maurizio Crozza.

