Al Bano Carrisi “Pensione? Solo stupidaggini”/ “Con 1470 euro al mese non vivrei..”

Ma è mai possibile che uno debba finire nel ciclone delle polemiche solo per aver risposto sinceramente ad una domanda? Questo è quello che si chiede Al Bano e che si chiede gran parte degli italiani che la pensa proprio come lui. A far finire nel ciclone delle polemiche il Leone di Cellino San Marco è stata la famosa domanda sulla pensione: riuscirebbe il cantante a vivere con soli 1470 euro di pensione? La risposta è stata no e sicuramente chi non si nasconde dietro il politicamente corretto sa bene che è così. Una persona comune abituata ad un tenore di vita figlio di uno stipendio di quella portata sa bene vivere in questo modo e questo significa che una pensione del genere non cambierà le sue abitudini, ma un come Al Bano, con una famiglia allargata, con un tenero di vita molto alto e una grande tenuta di cui prendersi cura, potrebbe davvero vivere con una cifra del genere? La risposta non può che essere no e lui stesso lo ha ribadito intervenendo a La Vita in Diretta e liquidando come delle sciocchezze e stupidaggini le polemiche che sono nate dal suo no.

AL BANO CARRISI CONFERMA LA SUA VISIONE SULLA PENSIONE DA 1470 EURO

Intervenendo telefonicamente alla trasmissione di Alberto Matano ha confermato: “Mi sento in dovere di difendermi da queste stupidaggini: io con 1470 euro al mese non riuscirei a vivere ed è la verità”. Poi ha ribadito che con una pensione del genere non riuscirebbe a vivere dignitosamente e che dovrebbe essere anche una questione di equità ovvero che uno riesce ad ottenere un domani quello che ha dato oggi. In particolare, Al Bano continua: “Io penso che ognuno di noi ha diritto ad avere quello ha fatto nella vita. Vengo attaccato perché? Dov’è il difetto?”



