Al Bano Carrisi “Ylenia? So come è morta”/ “Ho bevuto fino a stordirmi e poi…”

Al Bano Carrisi avrebbe raccontato per la prima volta come sarebbe morta Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose negli Stati Uniti nel 1994. Il cantante di Cellino San Marco si è detto convinto che la figlia sia deceduta e che a causare la sua morta sia stata la droga. La primogenita di Al Bano e Romina Power avrebbe tentato il suicidio. L’artista pugliese a tal proposito ha aggiunto che era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e che l’estremo gesto sarebbe stato tentato vicino un corso d’acqua del Mississippi. «Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume», ha dichiarato Al Bano senza però precisare se abbia davvero elementi per ritenere quella più una tesi attendibile. Dunque, l’ex marito di Romina Power crede che la figlia Ylenia si sia suicidata. Come riportato da Libero, ne parla nella sua autobiografia, sbilanciandosi per la prima volta sul mistero che circonda la scomparsa della primogenita.

AL BANO CARRISI E LA FIGLIA YLENIA “SO COME È MORTA”

Se Romina Power continua senza sosta a cercare la figlia Ylenia Carrisi, anche se sono passati più di 25 anni dalla sua scomparsa, Al Bano invece non nutre più speranze. Anzi è convinto che nella morte della figlia abbia purtroppo giocato un ruolo importante la droga. Nella sua autobiografia l’artista pugliese parla anche del dolore che ha provato dopo quella tragedia. «Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia». Al Bano ha raccontato di aver chiamato il giornalista che ha collaborato con lui alla stesura del libro, e di avergli dettato tutto. «Non ho neppure voluto rileggerlo», ha concluso. In effetti non ha mai voluto affrontare apertamente l’argomento, essendo troppo doloroso per lui. L’ex moglie Romina Power invece crede di poter riabbracciare un giorno la figlia, infatti sui social lancia periodicamente degli appelli.

