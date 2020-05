AL BANO CONTRO I DINOSAURI/ Gioca con un click al videogame sulla gaffe del cantante

Pubblicità

“L’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge questo piccolo verme, microbo, che si chiama Coronavirus“. La frase, già consegnata agli annali, è stata “donata” da Al Bano a Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In. La gaffe del celebre cantante di Cellino San Marco è diventata virale sul web, ma oltre a meme e battute di ogni tipo, si stanno moltiplicando le iniziative che stanno rendendo indimenticabile l’accoppiata Al Bano-dinosauri. In particolare, il pixel artist the_oluk (Manolo Saviantoni), lo sviluppatore Samuele Sciacca e il producer Jeff Sisti hanno realizzato un esilarante “meme-game” online e gratuito intitolato Al Bano vs Dinos, dove il cantante è il protagonista nei panni di un cavernicolo chiamato a combattere i dinosauri con la forza degli acuti di Felicità. Sicuramente una rappresentazione fantasiosa, ma il gioco sta raccogliendo un ottimo successo in rete,

AL BANO CASTIGATORE DEI DINOSAURI

Una perla trash, per giocare ad Al Bano vs Dinos basta cliccare sul link e ci si può divertire gratuitamente con questa originale rappresentazione della singolare convinzione dell’artista pugliese, che ha lasciato Mara Venier di stucco sostenendo che sono stati gli uomini i responsabili, ai tempi della preistoria, dell’estinzione dei dinosauri, prendendosi di fatto la leadership dell’ecosistema. Il videogioco ha già conquistato sui social diversi personaggi conosciuti come il conduttore di X-Factor Alessandro Cattelan e il dj Federico Russo, in molti hanno postato video e stories su Instagram mentre si cimentavano in Al Bano vs Dinos. Qualcuno si è lanciato anche in trucchi e suggerimenti, sottolineando di dover emettere la “nota” per combattere i dinosauri quando sono molto vicini al cantante. Insomma, chissà che da scherzo Al Bano vs Dinos non si trasformi velocemente in videogame di culto….



