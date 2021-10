Al Bano lite con Selvaggia Lucarelli “Sei una sfigata!”/ “Cosa ti sei fumato?”, gaffe e caos a Ballando

Al Bano canta, balla e stuzzica Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle 2021, dopo la standing ovation che gli ha riservato il pubblico. Il cantante pugliese è rimasto amareggiato dalle votazioni delle prime puntate: “Quello che mi dà fastidio è una cosa: sanno che non ballo, eppure…” . Al Bano sembra voler mettere le mani avanti, ma la giuria deve ancora esprimersi sulla sua esibizione. Rossella Erra intanto piange perché il cantante di Cellino San Marco l’ha riportata indietro nel tempo, ricordandole il padre scomparso.

Dalla musica al ballo, tocca ai giurati e la lite è dietro l’angolo. Guillermo Mariotto è piacevolmente stupito: “Oggi ho vinto io perché finalmente hai ballato”. Il cantautore si avvicina ai giurati ed ecco che Selvaggia Lucarelli lo respinge, con il suo solito modo pepato. “Suona come una minaccia, mi intimidisce. E’ così sfigato che ha bisogno del pubblico”, dice ironia Selvaggia. “Sfigata sarai te…”, risponde lui. “Volevo dire che sei tutt’altro che sfigato”, risponde ancora la giornalista. Che gli chiede se abbia fumato qualcosa per ballare così bene. Lui la gela con toni molto seri: “Io fumo quello degli altri ma lo detesto, detesto anche chi non sa difendersi”.

