Festival di Sanremo 2025, le indiscrezioni sul cast e l’ipotesi Selvaggia Lucarelli

La strada verso il Festival di Sanremo 2025 si fa sempre più ricca di rumors ed indiscrezioni, legate principalmente al cast della nuova edizione. Se i cantanti in gara sono già stati svelati dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, vanno invece ancora sciolte diverse riserve legate ai co-conduttori e più in generale al cast di ospiti che popoleranno il palco dell’Ariston. Una certezza al momento è rappresentata da Alessandro Cattelan, che non solo sarà al timone del DopoFestival ma co-condurrà al fianco di Conti la serata finale.

Tancredi eliminato da Sanremo, reazione e frecciata ai colleghi/ "Sembrava la sagra della porchetta..."

Un tassello dunque è già stato riempito, ma chi ci sarà anche al fianco del conduttore nel suo ritorno al timone del Festival? Secondo quanto riportato da Fanpage, fonti Rai avrebbero smentito l’ipotesi di una presenza sul palco di volti importanti delle fiction Rai, come Alessandro Gassmann e Serena Rossi; lo stesso sito lancia invece una suggestione molto allettante, che risponde al nome di Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle, storico volto del programma, potrebbe dunque essere una delle co-conduttrici di Carlo Conti; al momento, però, si tratta solo di supposizioni.

Selvaggia Lucarelli stronca Teo Mammucari dopo Belve: "Versione peggiorata di Ballando"/ "Intervista fallita"

Da Selvaggia Lucarelli a Geppi Cucciari: il toto-nomi sulle co-conduttrici

Ma, sempre secondo quanto riportato da Fanpage, si parla anche di un possibile ritorno di Geppi Cucciari al Festival di Sanremo: dopo essere stata co-conduttrice 13 anni fa al fianco di Gianni Morandi, potrebbe ritornare sul palco dell’Ariston per affiancare questa volta Carlo Conti. Anche in questo caso però si tratta di mere indiscrezioni: nulla è ancora stato confermato, sarà lo stesso direttore artistico a completare il quadro di co-conduttori/co-conduttrici con annunci ufficiali, che arriveranno quasi sicuramente nelle prossime settimane.

Festival di Sanremo 2025, si va in tribunale: ricorso della Rai contro il TAR/ "Illegittimo affidamento a..."

Intanto cresce l’attesa per il Festival che verrà; dopo l’annuncio dei 30 Big e la gara di Sanremo Giovani ancora in corso, la macchina organizzativa di Sanremo 2025 è ormai entrata decisamente nel vivo.