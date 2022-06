Al Bano “Maturità? Ho lasciato gli studi a 15 anni”/ “Mi interessava la musica”

Albano Carrisi non si è mai diplomato

Oggi, 22 giugno 2022, sono iniziati gli esami di Maturità 2022. Gli esami di Stato sono l’occasione anche per le celebrità di ricordare gli anni vissuti a scuola. Intervistato all’AdnKronos Albano Carrisi ha rivelato di non aver mai sostenuto l’esame di maturità: “Sono arrivato al secondo anno dell’Istituto magistrale e poi mi sono fermato perché sono stato bocciato”. Il cantate di Cellino San Marco ha studiato due anni per diventare insegnante delle scuole elementari, ma già all’epoca era più interessato alla musica che ai libri di scuola. Al Bano ha rivelato che era anche molto bravo a disegnare: “Feci un disegno per me e uno per una ragazza che a me piaceva molto e a lei misero 8 e a me 4. A quel punto pensai: Questa è una vera ingiustizia!”.

Lino Banfi/ "Non mi sono piaciuto per 30 anni, ora ricomincio a volermi bene"

Al Bano ha lasciato la scuola a 15 anni

Dopo essere stato bocciato al secondo anno dell’Istituto magistrale, Al Bano ha lasciato la scuola. Ma il suo futuro era già segnato: “Ho lasciato gli studi a 15 anni e già cantavo, infatti il professore di religione e di musica mi invitò a cantare nella presidenza delle scuole magistrali”, ha ricordato sull’AdnKronos. Anni dopo ha chiesto di poter vedere la sua pagelle e ha scoperto che in musica aveva un’insufficienza piena, 4. Nonostante non si sia mai diplomato, Albano Carrisi non ha alcun rimorso: “Mi sono diplomato all’Università della vita e lì a pieni voti”. Sarebbe diventato lo stesso il celebre Al Bano se avesse concluso gli studi magistrali?

LEGGI ANCHE:

Al Bano “La terra la odiavo”/ “Perchè non ricordate mai che sono anche cantautore?”Romina Carrisi, figlia Al Bano/ “Brano che mi ha dedicato mi emoziona, suo difetto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA