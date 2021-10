Al Bano si è ritirato “Oxana non può rovinarsi la carriera sta male”/ Lebedew piange a Ballando con le Stelle

Colpo di scena a Ballando con le Stelle 2021, la scelta choc di Al Bano Carrisi!

“Al Bano il tuo è un gesto generosissimo. Dovremmo dire tante cose su quello che hai appena fatto. Il tuo è un gesto davvero generoso”. Con queste parole Milly Carlucci commenta l’abbandono di Al Bano. Il cantante pugliese si è appena ritirato ufficialmente da Ballando con le Stelle 2021, nonostante fosse ai vertici della classifica. Questa decisione è maturata perché il cantante di Cellino San Marco non vuole sentirsi responsabile nei confronti della sua insegnante, che sta male a causa di un infortunio. “Oxana Lebedew non può rovinarsi la carriera, non sta bene ed io non voglio sentirmi in alcun modo responsabile. C’è la sua carriera in gioco – continua il cantante – lei soffre quando vede gli altri campioni esibirsi perché non sta bene”.

Al Bano si è ritirato per salvaguardare la salute di Oxana Lebedew

Oxana Lebedew effettivamente sta tirando troppo la corda, un fastidioso infortunio sta condizionando parecchio la sua avventura a Ballando con le Stelle al fianco di Al Bano e continuare in queste condizioni potrebbe rivelarsi controproducente. Per questo motivo ha deciso di lasciare il talent, insieme al suo allievo. “Ma vi aspettiamo in pista”, l’augurio della presentatrice Milly Carlucci. Per il momento la coppia abbandona il programma.

