Al Bano “Sono a dieta strettissima”/ “Verdure del mio orto e pesce, adesso…”

Al Bano torna a far parlare di sè e questa volta non per il triangolo che lo vede protagonista con Loredana Lecciso e Romina Power, che a quanto pare ha avuto la peggio, e nemmeno per via del suo allarme sull’attività del suo resort arrivato nei giorni scorsi, questa volta il Leone di Cellino San Marco parla di alimentazione e, in particolare, della dieta strettissima a cui si è messo ormai da qualche mese approfittando della quarantena. In un’intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’, Al Bano, ormai vicino ai suoi 80 anni, ha rivelato: “Visto che sono a casa da quattro mesi e nella mia vita non mi era mai capitato un periodo così lungo senza passare da un albergo all’altro ne ho approfittato per fare un po’ di dieta”. L’artista ha approfittato di questo periodo per darsi un po’ qualche regola in materia di alimentazione e, in particolare, ha spiegato: “Ho eliminato i carboidrati, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta”.

AL BANO CARRISI “A DIETA” APPROFITTANDO DELLA QUARANTENA

Al Bano ha già visto i risultati della sua nuova alimentazione e spera presto di tornare a cantare nuovamente in mezzo al suo pubblico per mettere in mostra il risultato del suo sforzo. Il cantante in quest’ultimo periodo ha dovuto dire addio alla sua adorata mamma ed è tornato in Puglia dove sta affrontando questo difficile momento non solo per via della musica, messa da parte per l’emergenza Coronavirus, ma anche per il suo resort che non potrà fare i numeri a cui è abituato mettendo così a rischio le 50 famiglie che dipendono dalla sua attività.



