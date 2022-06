Al di là del fiume, Rete 4/ Cast e curiosità del film con Audie Murphy e Walter Brennan

Al di là del fiume sarà trasmesso dalle ore 17.00 di oggi, 5 giugno, su Rete 4. Si tratta di un classico genere western girato nel 1954 da Nathan Juran e che vede come protagonisti Audie Murphy, Walter Brennan e Lyle Bettger. Il film narra le vicende di un gruppo di uomini che cercano di sopravvivere nel difficile periodo del West, dove scorribande e razzie sono all’ordine del giorno. Le città non possono godere di quelle che sono le comodità del mondo moderno, motivo per il quale basta poco per far sì che diventino città fantasma. Questa pellicola vide diverse tipologie di distribuzione: girato con il titolo originale di Drum Across the River, il film vide alla scrittura della sceneggiatura due professionisti del campo: John Butler e Lawrence Roman. Il film, contrariamente a quanto si possa pensare, fu quasi interamente girato negli studios della Universal Studios, dove fu anche distribuito; la produzione, invece, fu affidata a Melville Tucker.

Al di là del fiume, la trama: durante la piena corsa all’oro

Il film Al di là del fiume trova la sua collocazione temporale nel 1883, vale a dire durante la piena corsa all’oro. Durante questo periodo decisamente complicato, il materiale prezioso sta ormai finendo, e le ultime riserve sono praticamente custodite in luoghi dove sono presenti i tanto temuti indiani, i quali per ovvie ragioni non permettono agli uomini bianchi di entrare nei loro territori. Il protagonista del film è Gary Brannon, un uomo onesto che odia profondamente gli indiani, ed è deciso ad entrare nel loro territorio per potersi impadronire di quelle che sono le ricchezze degli indiani, così da poter continuar ela sorpavvivenza della vita della cittadina. Tuttavia, le intenzioni del protagonista dovranno scontrarsi con quelle dello spietato riccone Frank Walter, che ha come scopo principale quello di scatenare una guerra tra nativi americani e cercatori d’oro con il solo scopo di poter ricavare il denaro necessario attraverso la vendita di armi, diventando oscenamente ricco. Contrariamente a quanto si possa pensare, però, gli squallidi propositi di Frank Walter verranno ostacolati a dovere da un gruppo di coraggiosi, che cercheranno di fare il possibile per mettergli i bastoni tra le ruote, così da poter ricavare l’oro necessario per vivere senza dover dare luogo ad un’inutile guerra che vedrebbe la morte di tantissime persone innocenti. Tutto dipenderà da come gli uomini coinvolti decideranno di interfacciarsi contro lo spietato Fran Walter.

