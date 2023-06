Al Pacino, quarto figlio a 83 anni/ “Chiesto il test del DNA alla fidanzata 29enne”

Al Pacino papà per la quarta volta a 83 anni

La notizia di Al Pacino che diventerà papà per la quarta volta a 83 anni ha stupito il mondo, ma anche lo stesso attore che non si sarebbe mai aspettato di avere il quarto figlio alla sua età soprattutto perché, secondo alcune indiscrezioni riportate dai magazine americani, avrebbe problemi di salute che non gli permetterebbero di avere figli. Secondo quanto riporta il portale TMZ, il divo di Hollywood sarebbe stato totalmente spiazzato dalla notizia della gravidanza della fidanzata 29enne Noor Alfallah.

Come riporta ancora TMZ, la dolce attesa della fidanzata avrebbe talmente lasciato senza parole Al Pacino che quest’ultimo avrebbe chiesto il test del DNA a dimostrazione del fatto che non si aspettava di diventare ancora una volta padre.

Al Pacino e il test del dna sul figlio che aspetta la fidanzata

Stando a quanto riporta Tmz e Showbiz 411, la gravidanza di Noor Alfallah si sarebbe abbattuta sulla vita dell’attore come un fulmine a ciel sereno. Non essendo sicuro di poter avere ancora figli a causa, a quanto pare, di un problema alla tiroide che glielo impedirebbe, l’attore avrebbe così chiesto il test del DNA del bambino che aspetta la sua dolce metà.

«Ci è stato detto che Al non aveva idea fino a 2 mesi fa che la ragazza fosse incinta – ha spiegato Tmz – e quando lo ha scoperto è rimasto scioccato». Secondo quanto fa sapere il sito, la 29enne avrebbe così fatto il test del DNA “e la verità è che, quello in arrivo, sarà il quarto figlio di Al Pacino”, conclude il portale.

