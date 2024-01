Alain Delon, sua figlia Anouchka querela il fratello Anthony dopo le accuse/ “Non può infangarmi!”

Alain Delon, la guerra tra i figli dell’attore prosegue

Le ultime vicende che riguardano Alain Delon, icona del cinema internazionale, lo riguardano di riflesso ma risultano particolarmente intricate. Da diverso tempo si consuma una vera e proprio disputa familiare con protagonisti i figli dell’attore, in particolare il primogenito Anthony e sua sorella Anouchka che da diversi anni si prende cura dell’88enne alle prese con alcuni problemi di salute che non lo rendono più autonomo.

Negli scorsi giorni era emersa la notizia della denuncia di Anthony – primo figlio di Alain Delon – ai danni di sua sorella Anouchka. “Diffamazione, calunnia, minacce e molestie”, oltre alla tesi secondo la quale la donna starebbe influenzando l’attore nelle sue scelte sfruttando una serie di manipolazioni e menzogne. Chiaramente, la figlia dell’attore non ha ben accolto le nuove invettive del fratello e, come riporta La Repubblica, ha annunciato di aver a sua volta querelato suo fratello Anthony.

Alain Delon, il figlio Alain-Fabien pubblica un audio ‘segreto’ tra sua sorella Anouchka e il padre

“Rifiuto di essere infangata in questo modo, trattata da manipolatrice e bugiarda… Denunciare il proprio fratello è orribile ma purtroppo sono costretta a farlo per proteggere la mia famiglia”. Queste le parole di Anouchka, figli di Alain Delon – come riporta il sito del quotidiano – intervenuta all’appuntamento delle 20:00 con il TG. A rendere ancora più intricato il conflitto familiare è poi intervenuto il più piccolo dei figli dell’attore, Alain-Fabien; quest’ultimo ha pubblicato un audio con oggetto una conversazione tra sua sorella e il padre: “Hai aperto il vaso di pandora”.

L’audio pubblicato da Alain Fabien – ultimo figlio di Alain Delon – riferito ad una conversazione tra sua sorella Anouchka e il padre risulta dalla difficile comprensione in più punti. In ogni caso, alcune frasi emblematiche – riportate da La Repubblica – gettano ulteriore benzina sul fuoco. “Sono stanca, papà, per tutto quello che sta succedendo. Mi stanno seppellendo e ti prendono per pazzo… La trappola si chiuderà su di te”.











