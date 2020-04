Alanis Morissette/ Dal nuovo singolo al palco virtuale (One World: Together at Home)

Pubblicità

Alanis Morissette ha deciso di partecipare al grande evento streaming chiamato One World: Together at Home che si terrà il giorno 18 aprile. Ecco tutto ciò che occorre sapere in merito alla cantante Alanis Morissette sta preparando i suoi fan per l’arrivo di un nuovo album. La cantante dalla voce molto particolare ha infatti rilasciato nel corso di questo 2020 un nuovo singolo, stuzzicando la curiosità dei fan. Si tratta del brano Smiling che addirittura si dice che doveva far parte di un importante musical di rilevanza internazionale. Insomma, se le premesse sono queste sarà una vera delizia per le orecchie ascoltare l’ultima fatica di Alanis, intitolata Such Pretty Forks in The Road. Vista la situazione attuale non si sa con precisione quando l’album dovrebbe uscire. Alcune fonti indicano gli inizi di maggio, ma il lancio sul mercato potrebbe slittare. Analogamente, anche il tour della cantante, che doveva toccare anche l’Italia con una tappa a Milano, dovrebbe essere spostato. Chissà quali saranno gli aggiornamenti, ma per ora i fan possono godersi l’artista all’evento streaming One World: Together at Home.

ALANIS MORISSETTE, UNA QUARANTENA UTILE PER I FIGLI

Alanis Morissette è un personaggio che di tanto in tanto fa parlare di sé. Ad ogni modo, negli ultimi tempi la sua personalità sembra essersi placata anche perché la cantante dedica la maggior parte del suo tempo extra-musica alla famiglia e ai figli. In merito a questi ultimi, Alanis ha espresso una sua opinione molto importante al riguardo. Difatti, parlando di questo periodo di lockdown ed isolamento, la Morissette si è soffermata sui metodi di insegnamento che applica ai suoi bambini. Sorprendentemente ha dichiarato che in questo periodo i piccoli stanno apprendendo meglio le lezioni, perché decidono in totale autonomia cosa imparare. Sono più propensi ad ascoltare le lezioni e partecipano con gioia al riguardo. Che sia una svolta per il sistema scolastico internazionale? Secondo Alanis sì, ma bisognerà vedere se ciò continuerà quando tutto questo sarà finito! Alanis Morissette è una cantante eclettica, in grado di districarsi nel mondo musicale e non solo. L’artista ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e il successo lo ha ottenuto con il suo album di debutto del 1991 intitolato semplicemente Alanis. Da allora ha scalato le classifiche e prodotto ben 9 album in studio. Tra le sue canzon più famose si ricordano Ironic, Thank U, Hand in My Pocket e Everything.



