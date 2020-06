Alba Parietti: “Ezio Bosso uno dei regali della mia vita”/ “La sua morte per me è…”

Pubblicità

Alba Parietti si racconta senza filtri nel salotto di Io e te. Protagonista da anni della televisione italiana, la showgirl ha accettato l’invito di Pierluigi Diaco che, nelle scorse puntate della trasmissione di Raiuno, ha raccolto anche le dichiarazioni di Paola Perego. “E’ un’imprenditrice di se stessa, è amata e odiata, ma lei a testa alta ci mette sempre la faccia”: con queste parole, Pierluigi Diaco annuncia la presenza di Alba Parietti nel suo salotto. Questo mestiere non è facile. “Tu sei una persona apparentemente aggressiva sia nel look che nei modi e poi la sera, al telefono, viene fuori tutta la tua fragilità“, spiega Diaco trovando conferma nella Parietti. “Devi avere la capacità di fare il tuo lavoro, la tua vita privata, non è facile averne una, è difficile convivere perchè la gente ha ancora paura delle donne del mondo dello spettacolo. Sono egocentrica, leale fino all’estremo, sono fanatica e non sono capace di essere sleale“, ammette Alba parlando di se stessa.

Pubblicità

ALBA PARIETTI RICORDA EZIO BOSSO: “AVERLO CONOSCIUTO E’ STATO UNO DEI PIU’ GROSSI REGALI DELLA MIA VITA”

Pierluigi Diaco introduce il rapporto tra Alba Parietti ed Ezio Bosso con le seguenti parole: “Dopo la scomparsa di Ezio Bosso sono. Un anno fa, il direttore del settimanale Oggi mi chiama e mi dice d’intervistare Alba Parietti e si dice in giro che ci sia un’amicizia particolare con Ezio Bosso. Io chiamo Alba e le dico tutto. Lei ci pensa e ne parla nell’intervista. Io non l’ho più sentita e quando ho visto come è stato raccontato questo rapporto mi ha molto colpito e siccome io ricordo quelle parole, vorrei chiederti come continua oggi questo legame“. Emozionata, la Parietti racconta il rapporto che aveva con il maestro Bosso.”Chi ha conosciuto Ezio, sa che i suoi rapporti erano molto complessi perchè era una persona di un’intelligenza straordiaria e averlo conosciuto è una fortuna. Tra me e lui c’era un rapporto d’amicizia profonda molto profondo e che averlo conosciuto per un periodo della mia vita è stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutti gli altri pettegolezzi non mi riguardano. Per me era una persona importante, gli ho voluto veramente bene e per me è impossibile accettare la sua morte”, racconta un’emozionata Alba.



© RIPRODUZIONE RISERVATA