Un paio di giorni fa il filosofo – che odia essere chiamato così – Stefano Bonaga è stato intervistato dal Corriere della Sera che ha cercato di estrapolargli qualche intima confessione sulla sua relazione con Alba Parietti, sulla vita sentimentale successiva alla showgirl e su di un passato che il docente bolognese preferisce custodire come un segreto da non mostrare a nessuno: tra i tanti “non rispondo” – però – proprio sulla famosa ex Stefano Bonaga ha deciso di aprirsi leggermente lasciandosi andare ad una battuta che è stata mal interpretata (o strumentalizzata) per una serie di titoloni di giornale che sono rimbalzati ovunque.

Partendo proprio dal principio (infatti) interpellato sulla Parietti, Stefano Bonaga – dopo il tradizionale “non ne parlo” – ha confessato al Corriere il suo ironico astio per il fatto che lei parli spesso della loro relazione, scherzando sul fatto che “l’ho minacciata di denunciarla, se non la smetteva“, definendola poco dopo “una brava ragazza” alla quale resta – pur a distanza di anni – molto legato; mentre parlando ai milioni di Berlusconi rifiutati dalla Parietti, ricorda che fu proprio a lui a suggerirle “di non accettare”, ma senza arrogarsi nessun merito dato che – sottolinea – “il no l’ha detto lei”, per poi ironizzare sul fatto che Romano Prodi si complimentò con lui al telefono.

Insomma, quella di Bonaga è stata un’intervista palesemente ironica, ma il titolone del “ho minacciato Alba Parietti di denunciarla” ha fatto immediatamente il giro del web, spingendo la showgirl – dopo aver ovviamente tratto le sue dovute considerazioni – ad esporsi per spiegare l’accaduto, precisando fin da subito (in un post Instagram) che per quanto reputi l’ex “intelligentissimo” non lo è stato tanto da “capire che se fai una battuta riuscita male, del tipo ‘le ho detto che se parla di me la denuncio’ in mano a qualche giornalista becero diventa un titolo“.

La stessa Parietta – infatti – spiega di aver telefonato a Stefano Bonaga che si sarebbe detto “profondamente dispiaciuto [del] malinteso” che ha immediatamente provveduto a chiarire con tutti i diretti interessati: “Sono molto amica di Stefano – spiega ancora – gli voglio molto bene, ne apprezzo il raffinato senso dell’umorismo”, criticando ancora una volta chi cerca sandali e titoloni a tutti i costi.