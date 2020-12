Alba Parietti “Non giravo dei porno ma le critiche..”/ “Francesco Oppini ha sofferto”

Alba Parietti si definisce una madre apprensiva, una donna che ha avuto molti uomini e che è spesso è stata nemica di se stessa come molte donne sanno fare. Questa volta la conduttrice ha scelto di raccontarsi ai microfoni de I Lunatici ripercorrendo la sua vita di mamma di un figlio unico, Francesco Oppini, e quindi un po’ apprensiva, ma anche di donna in carriera e di spettacolo seguita dai paparazzi che si piazzavano addirittura nel suo giardino quando stava con Lambert. Nella stessa intervista Alba Parietti ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Maradona, scomparso di recente, definendolo suo amico, spetto ospite nelle sue trasmissioni, ma mai qualcosa di più: “Veniva regolarmente ospite da me, con Pelè. Siamo stati a grandi livelli. Era immenso e imperfetto. Non ci ha mai provato con me. Credo che ci fossimo molto simpatici, ma non ci ha mai provato. Con me è sempre stato molto carino, anche grazie a Gianni Minà, che in troppi sottovalutano. E’ stato uno dei giornalisti più bravi e leali che io abbia mai incontrato

Alba Parietti “Maradona ci ha provato? Forse..” e su suo figlio rivela..

Naturalmente la sua intervista non poteva non parlare del figlio Francesco Oppini, attualmente protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e di come sia stato difficile per lui districarsi nei meandri degli uomini e di sua madre. Agli stessi microfoni spiega che le cose sono state un po’ complicate per lui: “Essere il figlio di Alba Parietti è stato difficilissimo. E’ stato difficilissimo. Erano anni complicati. Vedi tutti gli uomini che guardano tua madre, per lui quando era piccolo i commenti pesanti sulla propria madre immagino siano stati difficili, anche se facevo delle foto che andavano nei musei, non è che giravo dei film porno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA