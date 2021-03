Alba Parietti offesa dietro le quinte di Live non è la D’Urso?/ “Lei ha reagito…”

Che lo studio di Live non è la D’urso sia spesso scenario di liti accese è ormai cosa ben nota a tutti i telespettatori, ma che le liti vadano in scena anche dietro le quinte della trasmissione condotta da Barbara D’Urso la domenica sera su Canale 5 è cosa nuova. Eppure è questo ciò che svela il settimanale CHI nel suo nuovo numero. In particolare, nelle Chicche di gossip di questa settimana, si parla di Alba Parietti, a quanto pare protagonista di uno scontro avvenuto prima del suo ingresso in studio.

Sul noto settimanale infatti si legge: “Dietro le quinte di Live – Non è la d’Urso, Alba Parietti, mentre stava per entrare in studio, ha udito parole poco carine nei suoi confronti…” Chi le abbia detto queste parole poco carine non è stato svelato, tuttavia viene raccontata quella che è stata la reazione della Parietti.

Alba Parietti, scontro dietro le quinte di Live

Alba Parietti avrebbe ascoltato tutte le parole poco carine dette dietro le quinte di Live non è la D’Urso e, furiosa, pare abbia reagito immediatamente. Ecco quanto racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “È tornata indietro e si è affacciata al camerino dicendo: ‘Almeno abbiate la compiacenza di aspettare che i vada via’. A chi si riferiva l’Alba furiosa?” ci si chiede sul finale. Effettivamente non è chiaro chi abbia offeso la Parietti ma è molto probabile che sarà proprio lei a svelarlo prossimamente, magari proprio nel salotto della trasmissione condotta da Barbara D’Urso la domenica sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA