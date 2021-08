Alba Parietti “Tale e Quale? Marcella Bella mia coach”/ “Poi voglio diventare nonna!”

In collegamento da Ibiza dove “Ho una casa da 10 anni”, ha subito precisato, Alba Parietti si racconta a Serena Autieri nel corso dell’appuntamento di Dedicato del 4 agosto. Ed è proprio dal tema vacanza che parte la chiacchierata. La Parietti ricorda, infatti, com’erano al tempo della sua infanzia: “Le mie vacanze da giovane erano molto carine, perché i miei genitori mi portavano ogni anno a Riccione in queste spiagge meravigliose che i romagnoli coltivano con una cura! Poi anche il Valle d’Aosta, perché lì si andava a camminare.” Parlando di genitori, Alba si è soffermata sul rapporto con mamma Grazia: “Mia madre era un’artista, pazza nel miglior senso della parola. Lei aveva proprio una patologia (schizofrenia, ndr) ma questo non le ha impedito di essere una donna meravigliosa, con un talento straordinario per la pittura e la musica.” ha ricordato. “Io non ho neanche un decimo del suo talento e non avrei mai voluto una madre diversa, nonostante non sia stata una persona facile.” ha poi ammesso la Parietti.

Alba Parietti è uan delle concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. A Dedicato racconta di essere già al lavoro: “Mi sto preparando per Tale e Quale, sento canzoni dalla mattina alla sera. Sto studiando con un coach d’eccezione che è Marcella Bella!” ha ammesso. Proprio sulla cantante ha poi rivelato che: “Marcella Bella è un’amicizia di vecchissima data, ci conosciamo da 40 anni e ci divertiamo molto.” Ma non è la sua unica grande amica: “Con Paola Barale abbiamo costruito un’amicizia e una stima professionale. Lei è una donna molto dolce. Anche Mara Venier è una grande amica, abbiamo litigato e fatto pace molte volte.” Si conclude parlando di amore materno e del grande desiderio che la Parietti ha per il suo futuro: “Oggi vorrei una ventina di nipoti, voglio diventare nonna. Francesco (Oppini, ndr) dice che si sta impegnando.”

