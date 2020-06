Alba Sgarbi, figlia di Vittorio/ “Brava, elegante, seria ma…”

Chi è Alba Sgarbi? A quanto pare è la donna del momento almeno da quando ha messo a “rischio la sua vita” per salvare il padre, l’onorevole Vittorio Sgarbi. Proprio il video che ha fatto il giro del web e della tv in cui si vede Sgarbi in balia delle onde e lei pronta a salvarlo l’ha resa un’eroina (è una neo vip tant’è che alcuni la vedono già come possibile concorrente in un reality nostrano) tanto da portarla nel salotto di “Live – Non è la d’Urso” nei giorni scorsi dove ha raccontato: “Papà voleva entrare in acqua, sono stata l’unica a dirgli che lo avrei accompagnato. Non ci aspettavamo quelle onde, così quando l’ho visto in difficoltà sono andata da lui per dargli una mano”. Alla fine proprio lei è riuscita a tirarlo fuori dall’acqua quando la seconda onda “ha portato via gli occhiali e le mutande al padre”.

ALBA SGARBI “BRAVA, ELEGANTE, SERIA MA..”

Ma chi è Alba Sgarbi? E’ la figlia di Vittorio Sgarbi, classe 1998, nata a Tirana da una relazione con una cantante lirica albanese, Kozeta, e lo stesso critico l’ha definita “brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco”. A quanto pare il connubio è ben riuscito e anche se lui non ha mai voluto dei figli la vita glieli ha regalati e ne è felice tanto da averla seguita e tenuta d’occhio anche a distanza e adesso portarla spesso con lui in viaggio anche in Italia: “Anche se Alba ha vissuto in Albania l’ho sempre seguita, anche se a distanza..non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA