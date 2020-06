Alba, figlia albanese di Vittorio Sgarbi/ “L’ho sempre seguita, anche se a distanza”

Pubblicità

Alba Sgarbi è la figlia albanese di Vittorio Sgarbi, l’onorevole e critico d’arte ospite dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso” il talk show di successo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Sgarbi sarà il protagonista del momento della sfere e chissà che tra gli sferati non possa esserci qualche vip pronto a fargli delle domande sul suo ruolo di padre e genitori. L’onorevole non ha mai nascosto di non decidere di avere dei figli, ma la vita ha scelto diversamente per lui. Intervistato dal settimanale Chi, Sgarbi parlando proprio dei suoi figli ha rivelato: “ho avuto culo con i figli: sono venuti benissimo. Grazie alle loro madri che sono state brave”. In particolare il saggista si è soffermato a parlare della figlia Alba, nata da una relazione con una cantante lirica albanese. “Alba, la mia ultima figlia non poteva essere migliore: è brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco. Ho sempre difeso gli albanesi dalla cattiva stampa, per questo ho pure una figlia albanese” ha detto Sgarbi.

Alba, la figlia albanese di Vittorio Sgarbi

Nonostante tutto però Vittorio Sgarbi si è sempre interessato alla figlia Alba. “Anche se Alba ha vissuto in Albania l’ho sempre seguita, anche se a distanza” – ha dichiarato il critico d’arte dalle pagine del settimanale Chi precisando “e visto che è venuta bene, direi che è stata un’opportunità positiva. Poteva non essere così”. Sgarbi ha poi proseguito confessando: “non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre. A questo punto, pur volendo assumermi la responsabilità della paternità, contrariamente a quanto è successo con Evelina, la figlia più piccola che ho riconosciuto subito, con Alba abbiamo dovuto aspettare perché sua madre aveva un marito. Ora Alba porta il mio nome”. Classe 1998, Alba Sgarbi è nata a Tirana dalla storia d’amore tra il critico d’arte e Kozeta, una cantante lirica albanese. Proprio Sgarbi dalla D’Urso ha rivelato come e quando ha conosciuto Kozeta: “venne per un concerto alla Camera dei deputati. Mi sorrideva. La invitai a casa mia a suonare. Il giorno dopo ci vedemmo a Mediaset e finimmo nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Salimmo la scala che portava alla zona luci, 15 metri sopra, e lì ci imboscammo. Due incontri. È rimasta incinta, il marito di lei ha riconosciuto la bambina, ma quando è morto la madre ha avviato una causa di disconoscimento dimostrando che il marito era nell’impossibilità di concepire. A me non piace che siano i giudici a dire chi sono i figli miei. Io li riconosco spontaneamente. Lo capisco dalle orecchie”.



