Albano Carrisi annuncia il suo ritiro dalla scene/ Mara Venier lo sbugiarda e…

Durante a Una voce per Padre Pio, Albano Carrisi ha provato a mandare un messaggio a tutto il pubblico: annunciare che tra qualche mese potrebbe ritirarsi a vita privata. Il cantante pugliese ha solo provato ad annunciare la sua decisione perchè Mara Venier ha prontamente e pubblicamente sbugiardato il cantante.

Tra i due è andato in onda un siparietto in cui il cantante di Cellino San Marco ha annunciato che il prossimo 20 maggio spegnerà 80 candeline e quindi, come lui stesso ha sussurrato al microfono, potrebbe essere arrivato il momento di ritirarsi dalle scene. Tuttavia, il gesto del cantante ha provocato una reazione spontanea della conduttrice che non ha creduto alle sue parole.

Albano/ "Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina"

Albano prossimo al ritiro dalle scene musicali?

Nel corso della serata Albano Carrisi ha raccontato il suo desiderio di arrivare in forma per il giorno del suo ottantesimo compleanno in maniera tale da poter fare ciò che ha sempre fatto: “Cantare!” ed ha anche aggiunto che proprio quel giorno potrebbe regalare a tutti i suoi ammiratori la sua ultima performance canora pubblica. Mara Venier però ha ribattuto: “Ma va! Da quanti anni lo dici? Dici chiudo chiudo ma poi…”.

Perché Albano Carrisi e Romina Power si sono lasciati?/ "Il rimorso mi tormenta…"

Anche la donna ha ammesso: “Anche io dico sempre che lascio Domenica In e poi sto sempre lì. Finchè ce la facciamo andiamo avanti!”. Il cantante non ha provato a smentire le parole della donna e dopo le sue parole si è solo lasciato andare ad un abbraccio con la presentatrice lasciando intuire che all’orizzonte non ci sarà nessun ritiro.

LEGGI ANCHE:

Scontro Mughini-Sgarbi, Albano conferma la rissa/ "Sono sconvolto, spinte e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA