Albe e Serena, arriva il video del bacio ad Amici 21/ De Filippi: “avete fatto bene”

E bacio fu tra Albe e Serena. Ad Amici 2021 arriva pure il video che testimonia l’avvicinamento tra i due giovani allievi, con Raimondo Todaro che durante la diretta pomeridiana segue divertito l’evolversi della situazione. L’insegnante non è sorpreso, d’altronde aveva detto che secondo lui i protagonisti del bacio erano proprio Serena e Albe. I due avevano dimostrato grande complicità nelle scorse settimane, senza però arrivare mai al bacio. Ed ecco che quando viene trasmesso il video cala il gelo in studio.

Bacio tra Albe e Serena, lei si sente in imbarazzo. Maria De Filippi la tranquillizza: “fatto bene”

In due allievi si sentono evidentemente in imbarazzo e ci pensa Maria De Filippi a riportare le cose nel giusto ordine: “Tutto tranquillo, sei giovane, va benissimo, hai fatto bene”. L’allieva vorrebbe sotterrarsi, ma non ha fatto nulla di male e giustamente glielo fa notare. Raimondo Todaro per smorzare la tensione che si è venuta a creare in studio fa una battuta sul bacio tra Albe e Serena, ironizzando sulla carica del cantante: “Ora capisco perché lui durante l’esibizione era bello carico”.

