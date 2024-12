Trigno di Amici 2024 è nei guai. Nel daytime di oggi venerdì 13 dicembre abbiamo visto Anna Pettinelli più furiosa che mai con il cantante, arrivata perfino a minacciare di eliminarlo. Ma cos’è successo? Tutto è partito dall’ormai infinita lotta contro Luke e la professoressa, che ormai ogni settimana non perde occasione per ribadire quanto secondo lei il ragazzo non sia adatto per rimanere nel programma. La Pettinelli ha chiamato nella sua sala Trigno e gli ha mostrato un lunghissimo video.

Nelle immagini si vede lui che continua a lamentarsi e a prendere in giro i cantanti scelti dalla coach per finire in sfida con Luk3. I commenti sono stati tantissimi, e di certo TrigNO non si è risparmiato con le parole: “Ma questo ha stonato tutto“, “Dobbiamo stare qui a vedere tutti questi che cantano?“, sono stati solo alcuni dei tanti commenti che il cantante ha fatto sminuendo gli artisti che si sono dati da fare per arrivare alle selezioni di Amici 2024. Appena finito il video, Anna Pettinelli è sbottata contro TrigNO accennando ad un provvedimento inaspettato.

Amici 2024, duro provvedimento per Trigno e salvo Luk3: cos’è successo

“Ti senti il più figo?” ha esordito Anna Pettinelli di fronte al ragazzo, visibilmente imbarazzato dopo essersi rivisto così polemico durante quei momenti. TrigNO ha tentato di giustificarsi, spiegando alla professoressa di essere in un periodo di forte stress e che la felpa rossa non lo sta aiutando psicologicamente. Non solo, durante la “sessione di lamentele”, il cantante ha anche paragonato Rudy Zerbi alla Pettinelli, facendola così infuriare tanto da arrivare a scegliere una punizione per il ragazzo. La professoressa ha detto a Trigno di voler chiedere di annullare la sfida per Luk3 e di far gareggiare lui contro il più bravo delle audizioni.

Al che, TrigNO è tornato in casa furioso e ha spiegato ai compagni quanto successo. Tutti, però, compresi Ilan Muccino e Luk3 hanno dato ragione a lui, dicendo che effettivamente è giusto esprimere una propria opinione. TrigNO si è poi scusato a distanza con i cantanti che ha giudicato in malo modo, ma questo non è servito a placare gli animi di Anna Pettinelli che gli ha consegnato una lettera in cui conferma di averlo mandato in sfida con un altro cantante. Come se la caverà il ragazzo? Riuscirà a superare anche questa prova?