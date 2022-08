Albe/ Successo senza fine dopo Amici “ma lì ho toccato il fondo”

Magic moment per Albe: “Dopo Amici mi sono ritrovato con tantissime cose da fare”

E’ un periodo d’oro per Albe. Dopo l’esperienza ad Amici il giovane cantante si è ritrovato l’agenda fitta di impegni e ospitate, ma anche di fan che non vedono l’ora di potersi a lui avvicinare per un selfie o un autografo. Il ragazzo si gode il successo dei suoi pezzi, da Giravolte a Millevoci, passando per Settimocielo. Canzoni che gli hanno permesso di rinsaldare il legame con la fan-base costruita nella sua esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. “Sono uscito dal programma che avevo tantissime cose da fare, non ho visto la gradualità del percorso. Entri in un modo ed esci, pur non sentendomi ancora nessuno, che hai degli impegni che prima non avevi”, ha ammesso Albe in una bella intervista pubblicata recentemente su Fanpage.

Albe: “Per arrivare ad Amici mi sono fatto il mazzo”

“Non è che se entri ad Amici arrivi alla fine, ti devi impegnare e io mi sono fatto un mazzo tanto, stavo ore e ore a scrivere. Però, quando sono uscito, mi è presa un po’ male, forse quando desidero qualcosa e la ottengo poi non sto bene, mi viene l’ansia”, ha continuato. Albe ha spiegato di aver incontrato parecchie difficoltà lungo il percorso, di patire evidentemente le telecamere durante la puntata. Infatti in casetta si comportava molto diversamente: “Non che fossi finto, ma non ero totalmente io. E questa cosa mi ha fatto un attimo andare giù, poi ho toccato il fondo e mi sono dato una spintarella per tornare su”.

