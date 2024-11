Serena Carella e Albe stanno ancora insieme? Relazione finita tra i due ex allievi di Amici

La storia d’amore tra Serena Carella e Albe è giunta al capolinea, la ballerina e il cantante si erano conosciuti nella casetta di Amici, dove avevano intrapreso una relazione che dopo qualche mese è però naufragata in maniera definitiva. Una volta raggiunti gli Stati Uniti, Serena Carella ha infatti smesso di aggiornare i fan riguardo alla relazione con Albe, segnali chiari di una rottura che è poi stata confermata, anche s

Dopo la notizia della borsa di studio vinta negli Usa da Serena Carella, Albe aveva promesso che la coppia sarebbe rimasta intatta nonostante la grande distanza: “Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza, ho fatto un calcolo, da casa mia a casa sua, a Cerignola, con il treno ci metterei 7 ore, che è più o meno quanto volo un Milano New York, andrò a trovarla”. La situazione è poi degenerata, con la coppia che ha dunque deciso di prendere strade separate, per il bene della loro vita e delle carriere.

Albe e l’amore con Serena Carella: “Credo di essere stato innamorato”

Sui social Albe, rispondendo alle domande dei fan, aveva commentato così la fine della relazione con Serena Carella, ammettendo di aver provato sulla sua pelle l’amore: “Essendo una persona molto pragmatica, che deve avere tutto spiegato, non so esattamente cosa significa essere innamorato, però, credo di esserlo stato, sono molto razionale”.

Già ai tempi dell’avventura ad Amici, Albe aveva speso parole importanti nei confronti della ballerina, ammettendo come la ragazza fosse riuscita a fare breccia nel suo cuore: “Serena mi è entrata nell’animo, lei è il mio primo vero amore in assoluto” aveva svelato il cantante nel talent dando poi il via alla relazione andata avanti per alcuni mesi ma poi naufragata.

