Alberico Lemme/ “Un reality? Dipende quanto mi danno! Fidanzata? Sì ma è unilaterale”

Alberico Lemme è il primo protagonista di questo nuovo appuntamento col digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia. Si parla ovviamente di dieta col farmacista più famoso della TV che si definisce un vero e proprio “genio”. Argomento principale Al Bano Carrisi, che Lemme sta seguendo ormai da un po’ e che proprio grazie alla sua dieta avrebbe perso oltre 7 chili, cosa che lui stesso con ferma. “Il mio è un viaggio culinario” ammette, svelando che più che uno schema prestabilito, lui consiglia ai suoi “adepti” di mangiare ciò che il loro orto offre o comunque ciò che hanno in frigo, chiaramente seguendo alcune regole da lui stabilite. È ciò che fa anche Al Bano che “Mi chiama anche due volte al giorno per chiedermi cosa può mangiare” ammette.

Alberico Lemme pronto a tornare in TV? “Dipende quanto mi danno!”

Dalla dieta si passa allora alla TV. Quali sono i prossimi progetti televisivi di Alberico Lemme? Lo chiediamo a lui, puntando sulla possibilità di vederlo in un altro reality. “Se ce n’è uno che preferisco? No, non ho preferenze, dipende quanto mi danno!” ammette Lemme con grande sincerità. D’altronde tiene a sottolineare che “Grazie a me aumentano gli ascolti, sono loro che hanno bisogno di me e non io di loro!” Dunque Lemme ha le idee chiare, anche quando si parla di amore. È Fredella a chiedergli se sia fidanzato, lui però nega “Sono felicemente separato dal 2000!” Possibile che in 20 anni non ci sia stato un amore? “Fidanzate? Si, ma è unilaterale! Loro sono fidanzate con me ma non io con loro” precisa Alberico, lasciandoci qualche dubbio a riguardo.



