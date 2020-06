Alberto Angela “Italia ha affrontato in modo straordinario la pandemia”/ In estate…

Alberto Angela, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Panorama, traccia il bilancio del periodo affrontato dall’Italia. Il figlio di Piero Angela promuove il modo in cui l’italia ha affrontato la Pandemia e la reazione che hanno avuto gli italiani nel gestire un problema difficile non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico. “L’Italia ha agito subito e nella direzione giusta. Questo Paese si è comportato in modo straordinario“, afferma Alberto Angela ai microfoni di Panorama. “Abbiamo saputo agire con grande saggezza. Siamo stati additati come untori, in realtà eravamo più vittime degli altri. Si è capito subito l’eccezionalità del momento mentre all’estero non è sempre stato così. e chi non ha seguito il nostro esempio, ora piange scelte sbagliate“, ha aggiunto spiegando come la sua speranza sia che con l’estate il virus scompaia definitivamente.

ALBERTO ANGELA: “VACANZE IN ITALIA”

Per Alberto Angela, i tremila anni di storia hanno permesso all’Italia e agli italiani nel migliore dei modi la pandemia anche se è convinto che la lotta non sia ancora finita. “È una saggezza antica quella che abbiamo visto all’opera in Italia contro il Covid. Altri Paesi sono inciampati perché non hanno il nostro passato. E il buon senso ci ha permesso di agire nel modo giusto e all’unisono. Le cose stanno gradualmente migliorando, ma dobbiamo tenere duro, e continuare a vigilare, perché non è ancora finita”, spiega a Panorama. Quando tutto finirà, Alberto Angela è sicuro che, tutti, si porteranno dietro le cose importanti come “la famiglia e gli amici, quelli veri che hai cercato nei momenti più duri”. Infine, rivolge un appello a tutti gli italiani: “quest’estate rimante in Italia, l’Italia ha bisogno di noi”.



