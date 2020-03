Alberto Angela preghiera per il Coronavirus/ “Per momenti eccezionali ci vogliono…”

Alberto Angela scende in campo per combattere il Coronavirus e si unisce alle preghiere dei vip, chiedendo al pubblico di rimanere a casa in questo periodo di emergenza. L’Italia si ferma per evitare che si sviluppi il contagio e che quella che è già un’epidemia diventi un disastro di proporzioni inimmaginabili fino a un mese fa: “C’è un concetto che mi piace molto e che ho sentito. Una persona che salva un’altra persona è un eroe, ma se ne salva 10 o 100 è un infermiere o un medico. Possiamo aiutarli stando a casa e aspettando, vi prego”. Aggiunge poi nel suo discorso al pubblico il suo punto di vista sul momento che stiamo passando: “Salve a tutti, stiamo attraversando un momento della storia. Non è facile, ma per momenti eccezionali ci vogliono comportamenti eccezionali. Bisogna rimanere a casa“.

Non scoda però chi per lavoro è costretto a compiere dei viaggi anche giornalieri: “Chi deve uscire per lavoro so con che stato d’animo lo faccia con i comportamenti che ci hanno detto. Vi sono molto vicino. Chi può rimanere a casa lo faccia, gli amici si possono incontrare anche con i social e si possono riscoprire libri, documentari, film, tante piccole cose lasciate in casa. C’è un concetto importante da considerare. Tutto questo non è per sempre, ma per un periodo temporaneo, facciamolo allora rimaniamo a casa. E’ un virus subdolo che rimane in silenzio per molto tempo prima di emergere come uno squalo in acqua. Noi non entriamo in acqua. Noi di Ulisse abbiamo interrotto le trasferte da qualche tempo e stiamo lavorando in attesa che tutto passi con riunioni virtuali e mandandoci messaggi. Siamo distanti e siamo a casa“.

