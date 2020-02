Alberto Angela, lite con paparazzo: interviene Polizia/ “Tutelato mio figlio minore”

Brutta disavventura per Alberto Angela per le strade di Roma: il volto di Meraviglie ha avuto un duro alterco con un paparazzo, Mattia Brandi, e si è reso necessario l’intervento della Polizia. La vicenda campeggia oggi sulle pagine del settimanale Oggi, che ripercorre quanto accaduto con le reazioni dei due protagonisti. Il conduttore tv, il divulgatore più amato dagli italiani, era a passeggio con il figlio minorenne Alessandro ed è stato “beccato” da un fotografo, nel campo da oltre 20 anni. Angela però non ha preso bene la presenza del paparazzo, invitandolo a cancellare subito la fotografia scattata poco prima. Il 57enne ha spiegato ai microfoni del settimanale che la discussione si è svolta in un clima di assoluta cordialità, ma è stato comunque fondamentale l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi.

ALBERTO ANGELA, LITE CON PAPARAZZO: INTERVIENE LA POLIZIA

Il paparazzo ha chiarito ad Alberto Angela che lui stava facendo solo il suo lavoro e che il volto del figlio minorenne sarebbe stato pixelato, come da legge. Ma il divulgatore non ha ceduto, come evidenziato da Brandi ad Oggi: «Dopo venti minuti di discussione mi è sembrata la cosa più sensata da fare». E il fotografo ha tenuto a sottolineare: «Ero stupefatto, non mi è mai successo che un vip reagisse così». Questa, invece, la presa di posizione di Angela: «Non mi nego mai ai fotografi, sono disponibilissimo anche per i selfie col pubblico, ma da padre di famiglia mi sentivo in dovere di tutelare i diritti di mio figlio minore. E comunque, il dialogo tra me e il fotografo si è svolto in un clima di assoluta cordialità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA