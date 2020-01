ALBERTO AQUILANI/ Michela Quattrociocche: “Non è romantico ma la proposta…”

Quella di Verissimo è la prima intervista quella di Alberto Aquilani accompagnato dalla moglie Michela Quattrociocche. Nato nel quartiere Montesacco di Roma con la passione per il calcio, un sogno diventato poi la sua professione. Il set di Scusa Ma Ti Chiamo Amore è stato il luogo dov’è nato il suo amore. I due si sono sposati poco tempo dopo la nascita della loro figlia Aurora. Cinque anni fa l’arrivo della piccola Diamante. “Ogni tanto quando guardo la TV e vedo gli ospiti che si commuovono mi chiedo come fanno, oggi ho avuto la stessa emozione che vedo in tv”, ammette Alberto. “Michela ci ha messo un po’ a darmi il suo numero, quasi otto mesi”. Il racconto del loro incontro: “Quando sono andata sul set è scattata la scintilla”. Lei però svela che lui non le dava fiducia: “Pensavo fosse presuntuoso, invece poi dopo l’ho conosciuto e mi sono innamorata”. Lui l’ha conquistata con un bacio in gelateria. “Quando venne sul set mi dissero chi fosse ma io venivo da un altro mondo, non capivo l’attenzione nei suoi confronti, visto che all’epoca giocava nella Roma e tutti gli stavano sopra”. Aquilani non è un tipo romantico: “Ha solo dei picchi di romanticismo, non mi scrive buongiorno amore mio tutti i giorni, ma ogni tanto mi fa delle sorprese”. Il racconto del loro matrimonio: “Giocavo con il milan, le dico di andare a cena in albergo e le ho fatto la proposta”. La Toffanin lo bacchetta: “L’hai un po’ sminuita”. Quindi inizia a raccontarla lei: “Era il giorno del mio compleanno, mi fa venire a prendere con la macchina. Ceniamo in questa stanza con candele e petali di rosa. Quando spengo la candelina mi dà un pacchetto con un bracciale. Dopo 10 minuti viene verso di me e mi chiede di sposarlo”. (agg. Chiara Greco)

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: un amore che dura da 13 anni

13 anni d’amore per l’ex calciatore Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche, sposati appena otto anni fa e sempre più innamorati. “Per sette mesi non gli ho dato manco il numero di telefono“, ha svelato lei parlando del lungo corteggiamento dello sportivo, concluso alla fine nel migliore dei modi. Oggi, sabato 11 gennaio 2020, Alberto Aquilani e la consorte saranno ospiti di Verissimo proprio per parlare del loro solido legame. La Quattrociocche non è però l’unica a cui il ct della Fiorentina Under 18 ha messo l’anello al dito: “Ho passato 3 anni fantastici qui, è stato come tornare a casa. E’ il mio primo anno da allenatore, l’Under 18 è una categoria nuova, sperimentale. Ho sposato in pieno questo percorso di crescita”, ha detto durante la recente festa del settore giovanile. In merito al suo nuovo ruolo ed al rapporto con i ragazzi, Aquilani è sicuro che il rispetto debba essere alla base di tutto, anche se vuole instaurare un legame di amicizia con i giocatori. “Per loro posso essere un valore aggiunto per quello che ho vissuto in campo. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre, queste esperienze ti restano dentro”, ha sottolineato. Alla sua squadra, consiglia inoltre di puntare tutto su sacrificio e lavoro. Al bando invece le scorciatoie, inesistenti ai suoi occhi: “Chi ha qualità innate è avvantaggiato, ma senza il lavoro non si va da nessuna parte”.

Alberto Aquilani, la promozione in prima squadra

Alberto Aquilani non può che essere felice che la Fiorentina lo abbia promosso in prima squadra. “Sicuramente il modo migliore per concludere il 2019″, ha scritto in un post su Instagram di fine anno, “un abbraccio speciale va ai miei ragazzi dell’Under 18 che in questi mesi sono stati la mia seconda famiglia“. Per la moglie Michela Quattrociocche però è evidente qualche altro dettaglio degli scatti che il ct ha deciso di condividere: “Quanto sei bello”, ha commentato con tanto di cuore rosso. Clicca qui per guardare il post di Alberto Aquilani e leggere i commenti. “La mia forza più grande”, scrive invece lui in uno dei post più recenti, pubblicando una foto delle due figlie Aurora e Diamante. “Io no?”, risponde subito la Quattrociocche, che riceve una risposta di Francesco Totti: “Il prossimo messaggio sarà per te”. L’intervento del Pupone ha catturato più like della moglie di Aquilani, ma per qualcuno è stato impossibile non fargli notare un piccolo errore: “Capitano, la devi taggare… ancora devi imparare bene come si usa, eh?”.

