Alberto Bertone, ad Acqua Sant’Anna/ “Ho regalato una mensilità in più ai dipendenti”

Alberto Bertone, numero uno di Acqua Sant’Anna, ha deciso di fare un graditissimo regalo ai propri dipendenti: in busta paga è stata corrisposta una mensilità in più. Un regalo che il noto imprenditore 56enne, amministratore delegato della società cuneese che produce acqua e bibite, ha voluto elargire ai propri lavoratori per combattere il caro vita che da diverse settimane a questa sta mettendo in ginocchio numerose famiglie italiane. Oggi lo stesso Alberto Bertone è stato ospite del programma Morning News, su Canale 5, e nell’occasione ha spiegato: “Abbiamo dato una mensilità in più, diciamo una 15esima, la14esima la davamo già, abbiamo dato una mensilità in più senza vincoli, l’abbiamo fatto per il caro spesa, che è raddoppiata e per venire incontro…”.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 29 LUGLIO 2022/ Leonardo a -7,3%

Simona Branchetti, la conduttrice di Morning News, ha quindi chiesto quanti dipendenti abbia Alberto Bertone: “Ho duecento dipendenti, questo bonus è stato dato a tutti i duecento dipendenti e anche a quelli che abbiamo preso per la stagione che vengono rinnovati, la prima cosa che facciamo è dare loro una paga doppia, questo bonus, questa mensilità in più”.

SPY FINANZA/ Alla Fed (e a Wall Street) serve la recessione

ALBERTO BERTONE, AD ACQUA SANT’ANNA: “UNA COSA ASSURDA”

Ma quanto è costato questo regalo? “A me come azienda è costata il doppio – specifica Alessio Bertone senza dubbio un po’ amareggiato – mi è costato circa 800mila euro, 400mila regalati allo stato, e 400mila ai dipendenti, mi sembra una cosa assurda, dovrebbe essere per me detassato completamente anzi incentivato, uno di quei bonus come credito d’imposta, di modo che tutti gli imprenditori d’Italia possano riconoscere un bonus ai propri dipendenti, per riportare il potere d’acquisto allo stesso livello del 2019”.

SCENARIO ITALIA/ Il rischio dell'ultimo trimestre nascosto dai partiti

Parlando nella giornata di ieri con l’agenzia Ansa aveva spiegato: “È un brutto momento per tutti – le parole dell’imprenditore dell’anno nel 2010 nel settore food&beverage – ma soprattutto per le coppie separate o divorziate con figli”, spiegando che si tratta di un modo per “offrire a tutte le famiglie un aiuto concreto per far fronte a questo periodo difficile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA