Alberto De Pisis attratto da Oriana Marzoli?/ “Vorrei passare una notte d’amore…”

Alberto De Pisis attratto da Oriana Marzoli? La proposta choc

Alberto De Pisis è sempre più attratto da Oriana Marzoli. Parlando con Sofia Giaele De Donà, De Pisis ha ammesso di provare un interesse nei confronti della Vippona. dopo aver espresso la propria preferenza per la Marzoli, De Pisis ha anche ammesso di desiderare di passare una notte bollente proprio con Oriana: “Vorrei passare la notte d’amore con lei”. Durante la scorsa notte, Alberto è uscito in giardino con la scusa di fumare e ha raggiunto Oriana che si stava addormentando. Alberto De Pisis approfittando di quel momento dice a Oriana: “Quando usciamo da qui dobbiamo vederci”.

Alberto chiede a Oriana se abbia pensato di trasferirsi in Italia e le ha fatto un’altra proposta allettante: “Ho comprato casa e ho due camere, se hai bisogno”. Lei risponde stupida: “Davvero?”. La ragazza inizia a fare domande su dove è collocata l’abitazione di Alberto e sembra essere interessata. Alberto si è sempre mostrato disponibile e sensibile con tutti ma con lei sembra uscire un lato inedito rivolgendole attenzioni. Secondo alcuni utenti del web Giaele avrebbe suggerito ad Alberto di creare una storia con Oriana Marzoli. Secondo i telespettatori, almeno una parte di loro, la concorrente avrebbe suggerito al coinquilino di creare una storia con la neo arrivata, Oriana Marzoli: “Però hai capito il discorso che ti ho fatto prima? Il consiglio che ti ho dato? Tu e Oriana”, ha detto Giaele De Donà.

Alberto De Pisis emoziona il pubblico del Grande Fratello Vip

Alberto De Pisis si è lasciato andare a dei racconti toccanti nelle ultime settimane. Alberto ha raccontato di come fosse la sua famiglia durante la sua adolescenza. La mamma era una donna in carriera e per questo motivo sia lei che il suo papà non erano quasi mai presenti in casa. Il ragazzo racconta che ovviamente era molto libero ma al tempo stesso ha fatto molti sacrifici nel corso della sua vita. All’età di 18 anni ha provato ad andare a vivere da solo per frequentare l’Università contando solo ed esclusivamente sulle sue forze.

Il momento peggiore però nella vita di Alberto De Pisis è stato quando ha scoperto di avere un tumore. Aveva solo 25 anni, era giovane e non aveva voglia di guardare in faccia la realtà ma poi ha deciso di combattere e di sconfiggere il brutto male che l’aveva colpito alla sua giovanissima età. Il ricordo della sua adolescenza e del brutto periodo trascorso a causa del tumore fa intristire Alberto che lascia qualche lacrima cadere sul suo volto. De Pisis si mostra ancora una volta come un ragazzo semplice, riservato e al tempo stesso molto sensibile.













