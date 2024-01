Alberto De Pisis, dal Grande Fratello al debutto al teatro!/ L’ex gieffino arriva anche a Beautiful

Grande Fratello, novità clamorose per Alberto De Pisis: arriva a Teatro con Rocco Papaleo

L’educazione paga, o almeno a volte è così, perché stando a quanto riporta il magazine Oggi nell’ultimo numero uscito in edicola per l’ex concorrente del Grande Fratello Alberto De Pisis ci sono delle importanti novità lavorative. Il concorrente più educato della scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che non è mai sceso nel volgare e nell’offensivo debutterà a teatro. I due noti registi e attori Rocco Papaleo e Alberto Veronesi, infatti, lo hanno scelto nel cast di un’importante spettacolo teatrale dal titolo Due Maledetti amici.

Alberto De Pisis sbarca a teatro come co-protagonista dello spettacolo di Alberto Veronesi e Rocco Papaleo Due Maletti amici ed il magazine Oggi riporta anche altri dettagli sullo spettacolo. Sul settimanale si legge: “Si tratta di una performance itinerante che si fonda sulla improvvisazione e stabilisce un contatto di forte empatia con il pubblico in sala.” Per il 33enne si tratta di una bella ed ardua sfida di cui sarà sicuramente all’altezza e sarà un bel trampolino di lancio per il futuro.

Alberto De Pisis sogna il cinema: dopo aver recitato in Beautiful sarà nel prossimo film di Veronesi?

Alberto De Pisis è pronto per debuttare a teatro nello spettacolo, come suddetto, Due maledetti amici miei. Il giovane ex concorrente del Grande Fratello può sognare in grande, magari anche il cinema. Sempre sul magazine Oggi, infatti, si legge: “Gli addetti ai lavori hanno detto che De Pisis è molto bravo. La scelta è assai audace e anticonvenzionale da parte dei due artisti e sta suscitando reazioni positive anche tra gli addetti ai lavori. De Pisis verrà scritturato dal regista Veronesi anche per il suo prossimo film?”

Per Alberto De Pisis, in realtà, non è la prima volta che si cimenta come attore. In passato insieme ad altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2022/2023 tra cui Ginevra Lamborghini aveva recitato nella soap opera americana più nota e longeva del nostro Paese: Beautiful al fianco dei personaggi storici come Brooke, Erick, Ridge e Taylor. Insomma per il giovane milanese sarà l’inizio di una carriera come attore?











