Alberto De Pisis diventa attore/ Dal Grande Fratello Vip al teatro con Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo

Alberto De Pisis, dopo il Grande Fratello Vip diventa attore

Alberto De Pisis è stato uno dei finalisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Pur non vincendo, ha vissuto fino all’ultimo giorno l’esperienza nella casa più spiata d’Italia che gli ha lasciato tanti ricordi, amicizie e un bagaglio d’esperienze davvero importante che, oggi, gli hanno permesso di abbracciare la recitazione. Come scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 11 gennaio, Alberto De Pisis è diventato un attore ed è impegnato in uno spettacolo teatrale.

Alberto De Pisis, dal Grande Fratello al debutto al teatro!/ L'ex gieffino arriva anche a Beautiful

L’ex vippone, infatti, è stato scelto da Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo per uno spettacolo itinerante che sta riscuotendo successo e che sta permettendo a De Pisis di sfoggiare il suo talento da intrattenitore che aveva sfoggiato nella casa di Cinecittà con il GF Vip night.

Lo spettacolo teatrale con Alberto De Pisis

Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo hanno scelto Alberto De Pisis per lo spettacolo teatrale “Due maledetti amici”. Si tratta di una performance itinerante che si basa sull’improvvisazione e permette di avere un contatto diretto con il pubblico. Una scelta, quella di Veronesi e Papaleo, che sta regalando grande successo non solo ai due artisti, ma anche allo stesso Alberto.

Alberto De Pisis, dal Grande Fratello al debutto al teatro!/ L'ex gieffino arriva anche a Beautiful

E chissà, come scrive Dandolo, che tale spettacolo non permetta a De Pisis di continuare a recitare magari nel prossimo film di Giovanni Veronesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA