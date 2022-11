Alberto De Pisis stronca Oriana Marzoli/ “In questi giorni ha solo dormito e…”

Alberto De Pisis a ruota libera su Pamela Prati e Oriana Marzoli

Alberto De Pisis ha commentato le nomination assieme a Patrizia Rossetti. Il concorrente del Grande Fratello Vip non sembra sopportare Pamela Prati e Attilio Romita: “Sono presuntuosi”. Alberto ha notato che Pamela ha preso le distanze dal gruppo e dice: “Mi dispiace che ora vada di nuovo per fatti suoi. Ho capito da Edoardo che lei ha chiesto a lui di nominarlo”. Edoardo Donnamaria spiega: “Le ho detto che non sapevo chi nominare visto che eravamo tutti ragazzi e che l’avrei nominata”. Alberto De Pisis si è lamentato per il fatto che Pamela Prati ripeta ossessivamente di voler tornare a casa salvo poi prendersela per ogni nomination.

Alberto si è poi confidato con Sofia Giaele De Donà sul suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo al momento sembra essere soddisfatto di come sta vivendo questa avventura: “Mi sembra che stia andando abbastanza bene perché sono presente nelle clip, intervengo quando posso, nelle nomination palesi che faccio ci metto sempre del brio”. Alberto ha poi lanciato una frecciata ad Oriana Marzoli: “Cosa ha fatto in questi giorni? Ha dormito, ha camminato e si è allenata in costume ma ieri le hanno dedicato un intero blocco”. Giaele, d’accordo con lui, pensa che il VIP stia facendo un bel percorso e, proprio per questo motivo, gli consiglia di essere sempre sé stesso e di prendere tutto con maggior leggerezza: “Vivitela serenamente” conclude. Alberto metterà in pratica il consiglio della sua compagna d’avventura?

Alberto De Pisis nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stato protagonista di un momento molto toccante. Il giovane ha raccontato infatti della sua battaglia contro il cancro combattuta quando aveva 25 anni e poi è stato raggiunto a sorpresa dalla mamma, che è entrata nella casa per incoraggiarlo a lanciarsi maggiormente nel gioco. “A 25 anni ho avuto un tumore ed ho dovuto fare le terapie. Ho visto i miei sogni andare in frantumi. Il mio primo approccio è stato a me non interessa, ma mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della vita. I medici erano stati chiari, non sappiamo se arrivi a domani”, ha rivelato.

Alberto De Pisis ha aggiunto di essersi sentito solo in quei momenti: “Io inizialmente non volevo farcela. Improvvisamente trovi le forze per affrontarlo. Ero isolato, non volevo compassione e commiserazione, volevo far finta che non c’era nulla per farcela da solo. Ho chiesto a mio fratello e mio padre di venirmi a trovare se non ce l’avessi fatta”. Un racconto molto personale quello fatto da Alberto, che ha voluto spiegare anche perché non ne abbia mai parlato prima: “E’ stata la mia difesa personale, non l’ho detto a nessuno. E’ un modo per tenere una cosa stretta a te. Dopo un pianto di 7 ore ho deciso che ce l’avrei fatta”.











