Alberto, fratello Dario Baldan Bembo/ “Mi faceva ascoltare jazz”. Morto nel 2017

Alberto Baldan Bembo, chi è

Alberto Baldan Bembo, polistrumentista e compositore, era il fratello maggiore di Dario. Classe, 1948, Alberto come gli altre tre fratelli – Claudio, Camillo e Dario – era cresciuto in una casa piena di musica: la madre Domenica Andereini era maestra di pianoforte.

“In casa, nei momenti di pausa, strimpellavo di solito sul pianoforte di casa, mi ricordo che suonavo l’Inno di Garibaldi e Fratelli d’Italia. C’era un’atmosfera bellissima, soprattutto a Natale, e mio fratello Alberto, che faceva il professionista con Mina, Gigliola Cinquetti, Nicola di Bari ecc. mi faceva sempre ascoltare dischi di jazz”, ha ricordato Dario in un’intervista a Massimo Emanuelli. Apprezzato turnista, Alberto ha suonato (piano e organo) per diversi anni nella formazione che accompagnava Mina durante i concerti.

Alberto Baldan Bembo, la carriera come turnista e non solo

Negli anni ’70 Alberto Baldan Bembo ha inciso alcuni dischi con gli pseudonimi di Bedan, Blue Marvin o Shorty Baldan. Alberto Baldan Bembo ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 1970 e 1972. È stato Alberto a iniziare il fratello Dario alla carriera musicale, facendolo suonare come tastierista per delle incisioni con lui. Alberto è morto il 5 novembre 2017. Il fratello Camillo si è spento a marzo 2018, a 89 anni. Anche Camillo aveva ereditato l’indole creativa di famiglia: era infatti noto per le sue ingegnose invenzioni e per la sua passione per la fotografia. Dei quattro fratello Baldan Bembo restano Dario, classe 1948, e Claudio, oggi 92 anni, trombettista.

