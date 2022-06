Alberto Genovese/ Avvocato 18enne abusata: “Offerti 130mila euro? Discrasia”

Il caso Alberto Genovese è stato nuovamente affrontato ai microfoni della trasmissione televisiva di Rete 4 “Quarto Grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi e andata in onda nella serata di venerdì 3 giugno 2022. In particolare, sono stati mandati in onda alcuni filmati della festa tenutasi a Terrazza Sentimento e nella quale l’imprenditore avrebbe abusato per ore e ore di A., modella 18enne che ha poi denunciato Alberto Genovese per l’accaduto. In essi, si vedono circolare piatti di droga a disposizione di tutti gli ospiti, un uomo della sicurezza all’ingresso che sequestra i cellulari delle persone invitate, balli sfrenati e una zona bar attrezzata addirittura con vasche per il ghiaccio. Tra la folla, ignara di ciò che di lì a poco le sarebbe successo, c’è anche A., che si diverte e sembra non incrociare quasi mai lo sguardo del padrone di casa, fino a quando non lo incontra nei pressi della camera da letto, dove si apparta insieme a lui.

ALBERTO GENOVESE, L’AVVOCATO DELLA 18ENNE ABUSATA: “RISARCIMENTO OFFERTO? TROPPA DISCRASIA CON LA NOSTRA RICHIESTA”

A “Quarto Grado” ha parlato Luigi Liguori, avvocato della 18enne abusata dall’imprenditore e che ha portato in udienza 32 pagine di contratti che la sua assistita non ha potuto onorare come modella perché in ospedale prima e in una condizione traumatica dopo: “La ragazza adesso è in attesa di avere l’esito di questo procedimento, perché è il momento di valutare come ricominciare a vivere. Com’è noto, abbiamo redatto una consulenza di parte, in cui emerge un’invalidità permanente del 40%. Questo, nei calcoli matematici, supera 1,5 milioni di euro di risarcimento, ma ce ne sono stati offerti 130mila euro. Una discrasia enorme”.

