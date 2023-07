Alberto, gesto romantico per Francesca a Temptation Island 2023/ Il tentatore la sorprende: “Lo meriti”

Il tentatore Alberto stupisce Francesca, fidanzata di Manuel, a Temptation Island 2023

Alberto ha deciso di sorprendere Francesca, fidanzata di Manuel a Temptation Island 2023. Il single, nel corso della quarta puntata del docu-reality di Canale 5, ha voluto regalarle un gesto romantico ma anche d’affetto, donandole un mazzo di fiori. Imbarazzata, Francesca ha ammesso di ricevere raramente gesti come questo dal fidanzato Manuel, che dall’altra parte dello schermo ha osservato tutto, furioso per l’essere stato sminuito da lei.

“Ha un significato”, ha invece aggiunto Alberto, spiegando il suo gesto nei confronti di Francesca. “Da quello che mi hai detto hai fatto mari e monti per lui e lui non ha mai fatto un gesto. Io penso che questa sia la tua rinascita.” ha aggiunto il tentatore. Francesca alla fine è riuscita a sciogliersi e a godersi il momento in spiaggia con Alberto, senza tuttavia superare dei limiti. Manuel, dall’altra parte dello schermo, è parso più interessato alla mancata difesa della fidanzata nei suoi confronti che al gesto da lei ricevuto da parte del single.

