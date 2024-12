Non è un momento affatto semplice per Jenny Guardiano che ha dovuto fare i conti ieri con un grande dolore a causa della morte del padre. È stata lei stessa ad annunciare la dolorosa notizia a tutti coloro che la seguono e la amano tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L’ex volto di Temptation Island ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme al padre e ha scritto che l’ha lasciata dopo aver lottato tanto contro quel brutto cancro. Ha poi aggiunto: “Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio”.

Parole piene di sofferenza quelle di Jenny Guardiano che hanno commosso non poco i suoi seguaci, che non perdono occasione per manifestarle il loro affetto e il loro sostegno. Solo poche ore prima l’ex protagonista di Temptation Island aveva replicato ad alcune critiche su Instagram dicendo che in questo periodo stava viaggiando molto, non per vacanza ma per andare a trovare il padre molto malato a Roma.

Jenny Guardiano dice addio al suo papà, aveva parlato della sua malattia anche in tv

In questo momento così drammatico per lei Jenny Guardiano può contare sul sostegno e la vicinanza del compagno, Tony Renda. I due sono diventati noti per aver partecipato alla versione estiva di Temptation Island. La loro storia d’amore ha rischiato di giungere al capolinea a causa del comportamento del deejay nel programma, la fidanzata però ha voluto concedergli un’altra possibilità e sembra che la loro relazione proceda a gonfie vele. Sui social si mostrano complici e innamorati, anche a Verissimo qualche mese fa sono apparsi molto uniti.

Nello studio di Silvia Toffanin Jenny Guardiano oltre a parlare della sua storia d’amore con Tony aveva parlato anche della malattia del padre. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva dieci anni, lui si trasferì prima al nord e poi a Roma, i figli invece sono rimasti con la madre. Alla conduttrice aveva detto che nonostante la distanza sono sempre stati molti uniti, aveva poi ammesso che stavano vivendo un momento duro a causa della sua malattia, un tumore. L’ex protagonista di Temptation Island aveva rivelato che lei e il padre era molto simili e che lui le aveva dato molto coraggio quando ha scoperto di essere malato, spingendola anche a partecipare al reality quando lei era indecisa a causa delle sue condizioni di salute.