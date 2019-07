ALBERTO MEZZETTI/ “Barbara D’Urso mi ha cancellato dalla sera alla mattina”

Alberto Mezzetti, “Tarzan” della penultima edizione del Grande Fratello, torna a far parlare di sé in un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù Tv in edicola oggi. Lo fa ripartendo da quel “cruccio” che risponde al nome di Barbara D’Urso:”Vorrei che mi spiegasse perché mi ha cancellato”. Il Tarzan di Viterbo in questi mesi è diventato popolare in Brasile, partecipando all’edizione carioca del programma e lì, inevitabilmente, il pensiero torna alla regina del pomeriggio televisivo:”Tutto questo ovviamente non sarebbe successo se non avessi vinto il Grande Fratello italiano l’anno scorso, dunque in qualche modo devo dire grazie anche a Barbara D’Urso”. Mezzetti prosegue:”Si era creata una bella sintonia, ci eravamo incontrati fuori dal programma e sarei felice se Barbara rispondesse alla mia lettera e mi spiegasse perché la nostra amicizia è finita dalla sera alla mattina”.

Alberto Mezzetti:”Ora ho trovato l’amore”

Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, non ha però intenzione di fossilizzarsi su Barbara D’Urso:”In ogni caso guardo avanti: ora ho anche trovato l’amore. Mi sono fidanzato con Elisa, una studentessa siciliana di 25 anni che frequenta l’università a Viterbo, dove abito. (…) Lei è pronta a seguirmi nei miei viaggi in Brasile, dove tutti mi cercano. In Italia invece mi sento dimenticato, ma il successo in Brasile e l’amore con Elisa sono come una rivincita per me. Dal buio, di nuovo alla luce: so bene che cosa vuol dire, è un passaggio che mi è accaduto più volte nella vita, fin da piccolo”. Mezzetti racconta la sua vita, le sue insicurezze giovanili in amore superate tra le braccia di Sandra, passionale 40enne brasiliana che lo ha reso uomo, poi conclude:”Non sono un tipo facile in amore, ma se decido di fidanzarmi mi butto con tutto me stesso nel rapporto: ora lo sto facendo con Elisa, mi trovo bene con lei, credo che la nostra storia abbia un futuro”.

