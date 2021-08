Alberto Nicoletti ‘re della pizza’ e amico arrestati per stupro/ Si fingevano gay e…

Due italiani sono stati arrestati in Australia con un’accusa gravissima, quella di aver commesso almeno sei stupri a scapito di altrettante giovani ragazze. Si tratta di Alberto Nicoletti, 29 anni e proprietario di un ristorante a Perth, ribattezzato “re della pizza” e del suo collaboratore Vincenzo Mineo, di 36 anni. Stando a quanto riportato da Huffingtonpost, i due erano soliti applicare sempre lo stesso espediente per avvicinare le loro vittime, ovvero fingevano di essere una coppia gay. Al momento sarebbero sette le donne che avrebbero denunciato Nicoletti e tre Mineo.

Originario di Lecco e cresciuto a Como, Alberto Nicoletti gestisce in Australia il ristorante-pizzeria “Lago di Como”. Ad incastrare i due amici sarebbero state le telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso proprio una delle violenze commesse. In seguito all’arresto il giudice ha respinto la richiesta di liberta su cauzione di Nicoletti e dovrà esprimersi su quella di Mineo. Entrambi, inoltre, avrebbero negato le accuse a loro carico. Il prossimo ottobre si svolgerà la nuova udienza, già in programma.

Alberto Nicoletti e un amico arrestati per stupro: la testimonianza di una 20enne

Le indagini che avrebbero portato all’arresto di Alberto Nicoletti e dell’amico sarebbero partite dalla testimonianza di una delle presunte vittime, una giovane ventenne, che secondo il suo racconto sarebbe stata avvicinata dalla coppia in un bar sempre con il solito espediente della loro presunta omosessualità. Secondo quanto reso noto da Il Messaggero, alla giovane sarebbe stata poi offerta della cocaina e dopo l’assunzione della droga la ragazza sarebbe stata stuprata in un bar per disabili in un parco a pochi metri dal locale.

A carico dei due uomini sarebbero poi stati contestati altri cinque episodi di violenza di cui uno risalente al 2016, avvenuto all’esterno del ristorante. Un collaboratore del “re della pizza” Alberto Nicoletti ha spiegato che l’arresto del suo titolare ha scioccato il personale e lasciato tutti interdetti: “È stata una sorpresa. Lo conosco abbastanza bene, con lui mi sono sempre trovato. È un buon capo”, ha detto al West Australian.



