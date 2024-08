Alberto Razzetti e il fratello nuotatore: “Ci diamo spesso dei consigli”

Nella vita del noto nuotatore italiano in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è spazio per un legame profondo con il fratello Enrico, che proprio come lui nuota e dunque non mancano le occasioni per scambiarsi consigli e opinioni sulla loro intrigante professione.

Riguardo al fratello Enrico, anch’esso nuotatore, Alberto Razzetti ha confessato sul loro rapporto in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport: “Molto buono, è una bella cosa condividere uno stile di vita come il nostro in famiglia, mi chiede spesso consigli su partenze, virate, cose tecniche, io cerco di dargli suggerimenti e vederlo migliorare è appagante. Di base sono a Livorno, ma quando torno qualche giorno a casa a Sestri Levante andiamo a nuotare insieme, non capita spesso, ma se c’è la possibilità ci divertiamo” ha ammesso Razzetti che nella sua vita dedica ampio spazio anche ad altri sport, essendo appassionato come svelato da lui un po’ di tutto e dunque non solo di nuoto, ma anche di calcio, tifoso del Genoa, e di motori.

Alberto Razzetti, chi è la fidanzata Tessa Cieplucha

Il nuotatore italiano impegnato in queste settimane alle Olimpiadi di Parigi è anche felicemente innamorato della fidanzata Tessa Cieplucha, i due sono legati da oltre due anni anche se Alberto Razzetti e la sua dolce metà preferiscono vivere al riparo dal gossip, visto che sono sporadici gli scatti in cui si mostrano insieme sui social.

Tessa Cieplucha è anche lei una nuotatrice e vanta diversi traguardi di successo in carriera, come una medaglia d’oro ai Mondiali del 2021 oltre a qualche soddisfazione raccolta anche nel circuito olimpico. Tra giornate intense di allenamenti e sacrifici Alberto Razzetti e la fidanzata cercano di ritagliarsi più tempo possibile da vivere insieme, anche se la professione spesso li porta a vivere lontani per far fronte ai vari impegni con il nuoto, che però non intaccano un amore intenso.

