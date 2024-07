Chi è la fidanzata di Alberto Razzetti

Nella vita del nuotatore che ha raggiunto la finale dei 400 metri stile farfalla alle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è ampio spazio anche per amore e sentimenti, visto che Alberto Razzetti ha una fidanzata ovvero Tessa Cieplucha, anch’essa nuotarice che da qualche anno ha rubato il cuore del nostro nuotatore, tra i volti di punta ai Giochi Olimpici parigini. Non sono troppi i dettagli riguardo alla storia d’amore dello sportivo originario di Lavagna, che però sarebbe legato a Tessa Cieplucha da almeno un paio di anni e anche scavando tra i profili social della coppia ci si imbatte al massimo in qualche foto professionale, dove entrambi festeggiano i traguardi raggiunti senza darsi in pasto al gossip.

Tessa Cieplucha è una nuotatrice di origini canadesi e vanta diversi successi in carriera, come ad esempio l’oro conquistato ai Mondiali del 2021, oltre ad altre due medaglie olimpiche morse sul gradino più alto del podio.

Alberto Razzetti e la vita da professionista oltre all’amore con Tessa Cieplucha

Il nuotatore ha deciso di godersi la storia con la fidanzata lontano dai riflettori, anche se i due riescono comunque a ritagliarsi diverso tempo libero fuori dalla vasca che però preferiscono godersi non certamente mostrandosi su Instagram o sui social.

Nel corso di una intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Alberto Razzetti, grande speranza di medaglia dell’Italia del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo i grandi risultati raggiunti dai compagni, ha raccontato le sue giornate ricche di tempo trascorso ad allenarsi: “La routine è ormai consolidata, faccio di solito faccio 10 allenamenti settimanali in acqua e 6 in palestra, le doppie sedute in vasca ci sono lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con sessioni singole mercoledì e sabato, lunedì, mercoledì e venerdì lavoro anche con i pesi”. E nella vita di Alberto Razzetti oltre alla fidanzata Tessa Ciaplucha occupa un posto importante anche il fratello Enrico, anche lui nuotatore e spesso i due si scambiano consigli sul mestiere.