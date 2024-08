Iconico, per certi versi inarrivabile osservando alla filmografia del tempo e a quella contemporanea, Alberto Sordi occupa un posto di rilievo tanto nella storia del cinema nazionale che oltre i confini. Ma non c’è divo, non c’è icona, se non esistono retroscena, ‘leggende’ e curiosità che riguardino la vita privata. E dunque, chi sono gli amori, le scintille e le presunte fidanzate di Alberto Sordi?

C’è un motivo ben preciso se Alberto Sordi – scomparso il 23 febbraio del 2003 – è stato spesso soprannominato, per il mondo della cronaca rosa, come ‘scapolo d’oro’. A dispetto del suo carisma, della sua notorietà, quasi mai sono emerse curiosità ufficiali a proposito della sua vita sentimentale se non in riferimento all’unica relazione ufficiale con Andreina Paganini. Nessuna traccia o retroscena certo a proposito degli amori e delle fidanzata di Alberto Sordi, ciò che è certo è che il mondo del gossip ha spesso portato in auge presunte relazioni che nel tempo non hanno però mai avuto effettive conferme.

Alberto Sordi e le presunte fidanzate del passato: da Patrizia De Blanck a Shirley MacLaine

Dalla musica al mondo dello spettacolo, passando per volti appartenenti alla nobiltà; tra le fidanzate di Alberto Sordi spiccano nomi come Katia Ricciarelli e Patrizia De Blanck. Lo riporta anche la pagina dedicata di Wikipedia, sottolineando però come si tratti appunto di liaison presunte e mai rese ufficiali. Stesso discorso per Silvana Mangano, Shirley MacLaine, fino alla principessa Soraya Esfandiary Bakhtiari. In sostanza, la vita privata e gli amori di Alberto Sordi restano un vero e proprio mistero; un ‘giallo’ a tinte rosa che in un certo senso alimenta l’essenza leggendaria e iconica dell’attore mai dimenticato.