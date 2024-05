Katia Ricciarelli confessione choc: “Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio”/ Silenzio rotto dopo anni

Aborto Katia Ricciarelli, confessione choc: “Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio”

Nella puntata di martedì 21 maggio 2024 di Storie di donne al bivio Monica Setta tra le sue ospiti avrà anche Katia Ricciarelli. Stando alle anticipazioni riportate da La Repubblica e diffuse da RaiPlay, durante la chiacchierata la soprano ha ripercorso la sua lunga carriera tra aneddoti e retroscena e la sua vita privata. Ed a proprio della sua vita sentimentale proprio parlando della suo matrimonio poi naufragato con Pippo Baudo ha confessato che poco prima di sposarsi ha avuto un aborto, Katia Ricciarelli ed il conduttore aspettavo un figlio ma l’hanno perso.

Tiziana e Alessandro, chi sono i figli Pippo Baudo/ Il legame col "figlio segreto" riconosciuto dopo che...

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati per quasi vent’anni, dal 1986 al 2004. Il loro grande amore, si sono conosciuti e innamorati già in età adulta, lei aveva quarant’anni ed una lunga relazione alle spalle con Josè Carreras mentre il conduttore aveva chiuso da poco una relazione ed aveva già una figlia. La coppia non ha mai avuto figli ed adesso Katia Ricciarelli ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo: “Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci e abbiamo provato ad averne un altro con la procreazione assistita.” “L’ho amato molto e sono stata gelosissima anche se prima di lui avevo avuto amori importanti e grandi passioni” ha aggiunto poi la Soprano.

Katia Ricciarelli, Angela Lippi, ex mogli Pippo Baudo/ Due matrimoni e una figlia per il conduttore tv

Katia Ricciarelli confessa: “Alberto Sordi? Non sono stati solo baci”

Durante la chiacchierata con Monica Setta, Katia Ricciarelli dopo l’aborto si è lasciata andare anche ad altre confessioni. In molti sanno che è stata per molto tempo corteggiata da Alberto Sordi ebbene adesso Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio confessando di aver avuto un flirt con Alberto Sordi, una vera e propria relazione: “Era un uomo passionale, tra noi non ci furono solo baci, come dissero. Alberto mi presentò alle sorelle, mi portò a casa anche se sapevo che non si sarebbe mai sposato. Dicevano che fosse tirchio, con me era generosissimo”.

Chi è Pino Pagano? Pippo Baudo fermò suicidio in diretta all'Ariston/ "Vivo con 280euro e senza un polmone"

Amori passionali Katia Ricciarelli li ha avuti anche con Josè Carreras e Paolo Grassi anche se, forse, l’uomo più importante della sua vita è stato Pippo Baudo, perché è finita con Katia Ricciarelli? A questa domanda di recente a I Lunatici la Soprano ha risposto: “Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato. Lo consiglio a tutte le coppie: non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA