Alberto Tinarelli è il marito di Nicoletta Mantovani/ Dopo il colpo di fulmine…

La vedova di Luciano Pavarotti ha detto sì. Finalmente Nicoletta Mantovani ha ritrovato il sorriso e la felicità al fianco dell’imprenditore Alberto Tinarelli e dopo aver annunciato le nozze imminenti il mese scorso in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la vedova ha fatto la sua passeggiata verso l’altare con accanto proprio i paparazzi del noto settimanale. Al cospetto di 150 invitati, Nicoletta Mantovani ha sposato Alberto Tinareli nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Bologna e alla cerimonia ha presto parte anche la figlia diciassettenne del tenore, Alice, che ha dato la sua benedizione alla coppia. La stessa Nicoletta Pavarotti raccontando della sua nuova relazione al mondo ha parlato di questo scoglio che il 52nne ha saputo superare alla perfezione soprattutto quando, per via del lockdown, si sono ritrovati chiusi nella stessa casa.

ALBERTO TINARELLI E NICOLETTA MANTOVANI SI SONO SPOSATI

I due si sono innamorati subito, con un colpo di fulmine nato dal loro incontro voluto dall’amica Grazia Verasani e da lì in poi è stato un crescendo. Il consulente finanziario, impiegato a Bologna come dirigente di un’azienda primaria di servizi, non ama molto i riflettori e in questi mesi non è venuto a galla sulla sua vita privata se non il fatto che sia riuscito a regalare nuovamente il sorriso alla vedova di Luciano Pavarotti. Proprio qeust’ultima ha parlato del suo Alberto Tinarelli come di un’anima gentile, profondamente votata alla famiglia e anche alla sua bella Alice che non ha detto no quando lui le ha chiesto il permesso di sposare la madre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA